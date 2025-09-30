Temblor en Filipinas de 6,9 con profundidad superficial: “Intensidad violenta”

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. La profundidad fue de 10 kilómetros.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que "no hay amenaza de tsunami por este terremoto" y "no se requiere ninguna acción". La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) informó de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 11:39 de la noche del martes.



La oficina local de sismología advirtió de una posible "pequeña perturbación del nivel del mar" e instó a los residentes de las islas centrales de Leyte, Cebú y Biliran a "mantenerse alejados de la playa y no ir a la costa".

"Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior", añadió.

Un streamer, identificado como Sam Pepper y que estaba haciendo una transmisión en vivo en la isla de Leyte, captó el momento mientras se encontraba en la parte alta de un restaurante, del cual fue evacuado en cuestión de segundos.

Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, que está situada en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y la cuenca del Pacífico. La mayoría son demasiado débiles para que los humanos los sientan, pero los fuertes y destructivos aparecen al azar, sin tecnología disponible para predecir cuándo y dónde podrían atacar.



Filipinas empezaba a reponerse por el paso del tifón Bualoi

La semana pasada, cerca de 400.000 personas fueron evacuadas por la tormenta, que derribó árboles y torres de alta tensión, arrancó techos de casas y causó inundaciones. Por lo menos 27 personas murieron, según un funcionario de defensa civil.

Bualoi llegó tras el supertifón Ragasa, que causó el fallecimiento de 14 personas en el norte de Filipinas.

Los científicos advierten de que las tormentas son cada vez más poderosas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático provocado por el ser humano.

Noticia en desarrollo.