Noticias Caracol  / MUNDO  / Lo que se sabe del "Lanza del Sur", la operación militar de EE. UU. en plena tensión con Venezuela

Lo que se sabe del "Lanza del Sur", la operación militar de EE. UU. en plena tensión con Venezuela

La operación fue anunciada por el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, en su cuenta oficial de X, definiéndola como una misión que busca expulsar a los supuestos "narcoterroristas" del hemisferio y proteger a Estados Unidos "de las drogas".

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump
AFP

