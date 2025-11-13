Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia nueva operación contra “narcoterroristas”

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva operación contra “narcoterroristas”, tras cerca de dos meses del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“El presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy estoy anunciando la Operación Lanza del Sur”, informó, sin dar detalles sobre cuál es el objetivo de esta ofensiva ni precisar en qué parte específica se llevará a cabo.

Finalizó su mensaje indicando que está “dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América y lo protegeremos”.



Su anuncio tendría que ver con la expansión de la ofensiva que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe y que se ha extendido en algunas ocasiones al Pacífico, pero no es claro si habría ataques terrestres en territorio venezolano, como se ha especulado.



Noticia en desarrollo.