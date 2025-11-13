En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia nueva operación contra "narcoterroristas"

Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia nueva operación contra “narcoterroristas”

“El Hemisferio Occidental es el vecindario de América y lo protegeremos”, dijo Pete Hegseth al hablar de lo que se denominó Operación Lanza del Sur.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 13 de nov, 2025
Secretario de Guerra de EE. UU. anuncia nueva operación contra “narcoterroristas”
Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

