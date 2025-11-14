Trump fue informado esta semana sobre opciones para operaciones militares en Venezuela, según medios

Cuatro fuentes le aseguraron a CNN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado el miércoles por altos funcionario del equipo de seguridad nacional -incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine- sobre supuestas opciones para lanzar operaciones militares en territorio de Venezuela. Cabe recordar que Trump, sin embargo, no ha decidido aún cómo procederá. De hecho, varias versiones señalan que el líder republicano está sopesando los riesgos de una eventual acción militar en ese país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los temores, en todo caso, han ido en aumento luego de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unieron al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Pero CNN asegura que Trump está lejos aún de tomar una decisión y que las opciones, de las que no se sabe mucho aún públicamente, son similiares a las que se han discutido en el Pentágono. Lo que sí señala ese medio es que, según un alto funcionario estadounidense, las opciones forman parte de una operación denominada "Southern Spear".

Precisamente, Hegseth anunció este jueves una operación militar con ese nombre "Southern Spear", que en español se traduciría como Lanza del sur, que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.



En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque no lo especifica, se da entender que el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana y que el autoproclamado presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que se trataría de un plan para cambiar de régimen en ese país.



El despliegue militar de Washington ha ido emparejado con amenazas a Maduro, a quien la Casa Blanca tacha de "ilegítimo", y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes, que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a Estados Unidos.

Publicidad

"El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", asegura Hegseth en su mensaje, en el que afirma que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente". "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", concluye el mensaje.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL