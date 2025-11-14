Varias personas han muerto y otras más han resultado heridas tras ser atropelladas por un bus de dos pisos en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.

El conductor del autobús fue detenido y se abrió un caso por homicidio involuntario. La Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT. Otros medios, como el digital Expressen, apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el bus contra una parada. (Lea también: La principal duda sobre accidente en av. Mutis donde murió pareja: habla abogado de víctimas)

La portavoz de la Policía, Nadya Norton, indicó que "tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia".



"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial. Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.



“Debía haber gente debajo del bus”

De acuerdo con los servicios de emergencias, el bus de dos pisos estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.



"Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicaron las autoridades en un comunicado.

Según imágenes de los medios suecos, equipos de rescate trabajaban bajo la parte inferior del bus de dos pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dio el pésame a las víctimas y sus familias. "Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo", escribió en X.

"Personas que quizá se dirigían a casa para reunirse con sus familiares, amigos o para pasar una tranquila velada en casa. Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos", añadió.

Una mujer que se identificó como Michelle Mac Key contó al diario Expressen que se bajó de otro autobús en el lugar del drama justo después de que ocurriera. "Crucé la calle y vi el autobús de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada", dijo.

Mac Key recordó que vio tanto a heridos como a muertos tirados en el suelo. "Debía de haber más gente debajo del autobús", señaló. (Lea también: Bus con pasajeros cayó por abismo de 200 metros en Perú: reportan 37 muertos y decenas de heridos)

Como enfermera de profesión, ella y un médico ofrecieron su ayuda a la policía cuando llegó. "Nos dijeron que nos quedáramos junto a los cadáveres", declaró. "Al principio pensé que era un simulacro, que quizá eran muñecos. Era tan irreal… un caos", añadió.

