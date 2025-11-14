En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos habría atacado otra supuesta narcolancha en el Caribe, según medios

Estados Unidos habría atacado otra supuesta narcolancha en el Caribe, según medios

No está claro cuándo se produjo el hecho, pero se dice que cuatro personas murieron en el bombardeo, con lo que subirían a 21 las embarcaciones destruidas.

Por: AFP
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Estados Unidos habría atacado otra supuesta narcolancha en el Caribe, según medios
Archivo Departamento de Guerra de EE. UU.

Publicidad

Publicidad

Publicidad