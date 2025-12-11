En vivo
Finalizan investigación por muerte de finalista de Miss Suiza: de esto acusaron a su esposo

Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza en 2007, fue asesinada en febrero de 2024. Su esposo, el principal sospechoso del homicidio, fue investigado por las autoridades suizas, quienes dieron cierre a la investigación y lo acusaron formalmente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 11 de dic, 2025
Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza en 2007, tenía una agencia de modelos.
