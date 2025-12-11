Finalizan investigación por muerte de finalista de Miss Suiza: de esto acusaron a su esposo

La justicia suiza dio una nueva actualización en el caso de Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza en 2007 y asesinada el año pasado en extrañas circunstancias. La modelo, reclutadora de Google y entrenadora de pasarela fue encontrada muerta el 13 de febrero de 2024.

Su esposo, con quien compartía dos hijas pequeñas, fue el principal señalado de su asesinato. El hombre admitió haber acabado con su vida, argumentando defensa propia. "Una autopsia incluida en el fallo decía que su cuerpo había sido desmembrado con una sierra caladora, un cuchillo y tijeras de podar en el lavadero de la casa de la pareja. Luego sus restos fueron licuados con una licuadora de mano y disueltos en una solución química", detalló un informe difundido por The Telegraph.



"Es terrible. Estoy realmente conmocionada. Estoy pensando en sus hijas. Era una mujer tan hermosa y de gran corazón”, dijo en ese momento Christa Rigozzi, exconcursante de Miss Suiza. La modela era la fundadora de una agencia de modelaje. "Ha estado entrenando modelos internacionales para desfiles de moda conocidos en todo el mundo desde 2007 y preparando a los recién llegados para concursos y castings", describió la agencia en su sitio web.



Fallos judiciales revelados el 11 de septiembre de 2024, evidenciaron que según la autopsia, la exparticipante del certamen Miss Suiza había sido estrangulada hasta la muerte. Por su parte, evaluaciones demostraron que su esposo tenía "un nivel notoriamente alto de energía criminal", además de "rasgos sádico-sociopáticos”.



El fin de la investigación

La fiscalía de Basilea-Campiña compartió un comunicado en el que reveló que la investigación penal había concluido. "Un hombre, que ahora tiene 43 años, y ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público ante el tribunal penal de Basilea-Campiña. La fecha del juicio aún no se ha fijado. El acusado se encuentra detenido y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad", se lee en el texto compartido por las autoridades suizas.

"Con base en los resultados de la investigación penal, la fiscalía de Basilea-Campiña presume que el acusado asesinó a su esposa (de 38 años en el momento del crimen y nacionalidad suiza) en su domicilio común en Binningen. La fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen", dijo la entidad, agregando que hasta el momento no hay fecha de la audiencia principal ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña.