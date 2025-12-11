En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Nicolás Maduro propone refundar la Gran Colombia: "Verdadera revolución bolivariana"

Nicolás Maduro propone refundar la Gran Colombia: "Verdadera revolución bolivariana"

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, propuso refundar la Gran Colombia, una nación que existió en el siglo XIX y que estaba constituida por las actuales Colombia y Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Nicolás Maduro propone refundar la Gran Colombia: "Verdadera revolución bolivariana"
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela.
AFP

