María Corina Machado pide ayuda a países democráticos para bloquear ingresos de Nicolás Maduro

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió este jueves ayuda a "los países democráticos" para bloquear los ingresos que sostienen "la estructura represiva del régimen" de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa desde Oslo, subrayó que el "régimen" de Maduro "se apoya en regímenes totalitarios para atacar a millones de venezolanos", y pidió al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos que soportan dicha estructura.

Machado añadió que Maduro se apoya en "sistemas criminales" y que se necesita que las democracias del mundo respalden a los ciudadanos de Venezuela. La líder opositora hizo estas declaraciones un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega de su galardón, a la que ella no llegó a tiempo. "Estar aquí hoy es una prueba de lo que la voluntad de la gente, la valentía y el amor es capaz de conseguir. Llegué un poco tarde, pero estoy aquí", añadió Machado, que dijo que intentará volver a su país "lo antes posible", aunque todavía no sabe cuándo.



Machado dice que trabaja con gobierno de Estados Unidos

La líder opositora dijo que está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe. "No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo la líder opositora y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo.

Machado subrayó que va "un día a la vez" y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países. "Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un 'deadline' (plazo), nosotros vamos hasta el final", añadió.



Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca". La líder opositora sí admitió que están trabajando de manera ardua no solo con Estados Unidos, sino también con otros gobiernos en América Latina y Europa, para explicarles los planes que tiene la oposición en sus "primeras 100 horas y los siguientes 100 días" en el poder en un país que afronta "una crisis multidimensional".



Se trata, en su opinión, "no solo de una crisis humanitaria, sino también una crisis financiera, de servicios públicos y de seguridad, todo al mismo tiempo".

"El presidente Edmundo González y su equipo tienen un gran reto, pero quiero asegurarles que profesionales con mucho talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, están trabajando juntos. Tenemos los planes y equipos listos para tomar el control desde el primer día", dijo.

