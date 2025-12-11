En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / María Corina Machado pide ayuda a países democráticos para bloquear ingresos de Nicolás Maduro

María Corina Machado pide ayuda a países democráticos para bloquear ingresos de Nicolás Maduro

La líder de la oposición venezolana ofreció este jueves una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó luego de un viaje secreto desde su país.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
María Corina Machado.
María Corina Machado.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad