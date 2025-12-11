María Corina Machado recordó que "Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos y criminales"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, participó de una rueda de prensa en las instalaciones representativas del gobierno en Oslo, Noruega, este 11 de diciembre de 2025.

Una de las preguntas que le hicieron a Machado fue si apoyaría una hipotética invasión militar estadounidense a Venezuela. Ante esto, respondió que su país "ya ha sido invadido" por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el "régimen" de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

"Algunas personas hablan de la invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión en Venezuela, y yo les digo que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos a grupos terroristas como Hizbulá o Hamás, que operan libremente en acuerdo con el régimen. Tenemos a los guerrilleros colombianos, las cartelas de drogas que han tomado el 60% de nuestra población, y no solo involucrándose en el tráfico de drogas, sino también en tráfico de personas, en los grupos de prostitución", aseguró.



María Corina Machado: "Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre"

Junto con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, María Corina Machado expresó que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea "libre" y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos "que han tenido que huir del país".



"Les diría a todos los ciudadanos del mundo en este momento y les aseguro que estoy muy esperanzado de que Venezuela sea libre y nos convertirá en un país de esperanza y oportunidades de la democracia. Y bienvenidos no solo a los venezolanos que han sido forzados a escapar, sino a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán un refugio, como era Venezuela hace décadas", expresó la líder opositora.



Además, agradeció la ayuda de aquellas personas que "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como "una experiencia bastante extraordinaria".

"Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.

