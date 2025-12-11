En vivo
Revelan detalles de buque petrolero incautado por EE. UU.: habría tratado de ocultar su ubicación

El periódico The New York Times reveló detalles, basados en imágenes satelitales, que darían cuenta cómo el reciente buque petrolero incautado por Estados Unidos habría tratado de ocultar su ubicación.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Revelan detalles de buque petrolero incautado por EE. UU.: habría tratado de ocultar su ubicación
Imagen de referencia de petrolero incautado por EE. UU.
AFP

