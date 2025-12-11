Revelan detalles de buque petrolero incautado por EE. UU.: habría tratado de ocultar su ubicación

El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el miércoles podría haber estado intentando ocultar su paradero transmitiendo datos de ubicación falsificados, según un análisis de imágenes satelitales de The New York Times. De acuerdo con el análisis del medio estadounidense, el barco aparece hundido en el agua y aparentaba estar sobrecargado después de transportar una cantidad significativa de petróleo que oscilaba en cerca de 1,9 millones de barriles.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado frecuentemente petróleo desde países sancionados por Estados Unidos. Los datos de seguimiento del buque muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años, según el NYT. Una imagen satelital capturada el 18 de noviembre muestra al petrolero atracado en la terminal petrolera José del país, mientras su transponedor mostraba que estaba en otro lugar.



¿Qué se sabe del petrolero incautado por Estados Unidos?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la efectuación del operativo. "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.



El buque cisterna fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra, detalló la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un mensaje posterior en X. La publicación está acompañada de un video en el que se ve a un grupo de militares descender de helicópteros y abordar el buque en alta mar.



Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano. Estados Unidos subió la presión al interceptar y confiscar el petrolero frente a las costas del país suramericano. El régimen venezolano calificó como un "robo descarado" que aseguró denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.

Estos hechos ocurrieron el mismo día de la ceremonia en Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque se encuentra en la capital noruega. La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Trump consideró que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio Politico. El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo. Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen "narcoterrorista", y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico. Esta campaña, llevada a cabo por un despliegue naval y aéreo sin precedentes, incluye al mayor portaviones del mundo, el USS Gerald Ford.

Hasta ahora la campaña se ha saldado con una veintena de ataques y al menos 87 muertos. Mientras Trump anunciaba la incautación, Maduro celebraba un acto ante una multitud de partidarios en Caracas. "Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina", clamó.