María Corina Machado dice que regresará a Venezuela: "Sé exactamente los riesgos que corro"

La líder opositora venezolana, tras recibir el premio Nobel de Paz, señaló que estará "en el lugar donde sea más útil para nuestra causa".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de dic, 2025
AFP

