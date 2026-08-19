Terremoto de magnitud 5,5 se registró en Indonesia este 19 de agosto: epicentro y características

Un terremoto de magnitud 5,5 fue registrado este miércoles 19 de agosto de 2026 en Indonesia, de acuerdo con los datos del evento. El movimiento tuvo como referencia la zona de Ruteng y se caracterizó por una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

Según el reporte, el sismo ocurrió a las 11:17:38 a.m., mientras que en tiempo UTC el registro corresponde a las 4:17:38 p.m.

El evento tuvo coordenadas de -8,18° de latitud y 120,66° de longitud, según la información disponible sobre el movimiento telúrico.



Indonesia registró cientos de sismos en 24 horas

El terremoto de magnitud 5,5 se presentó en medio de una jornada de elevada actividad sísmica en Indonesia. De acuerdo con Volcano Discovery, sistema de monitoreo de geólogos internacionales, durante las últimas 24 horas se habían registrado 700 sismos de magnitud de hasta 5,5 en el país.



Del total reportado, dos movimientos alcanzaron una magnitud de 5 o superior, mientras que otros 44 tuvieron magnitudes entre 4 y 5.

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