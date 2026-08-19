En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
HAYDEN PANETTIERE
TOMINÉ
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Terremoto de magnitud 5,5 se registró en Indonesia este 19 de agosto: epicentro y características

Terremoto de magnitud 5,5 se registró en Indonesia este 19 de agosto: epicentro y características

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. Este terremoto se da tras el fuerte movimiento de magnitud 7,7 en la isla de Flores hace unos días.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ago, 2026
Comparta en:
Terremoto indonesia
Terremoto Indonesia -
Canva

Un terremoto de magnitud 5,5 fue registrado este miércoles 19 de agosto de 2026 en Indonesia, de acuerdo con los datos del evento. El movimiento tuvo como referencia la zona de Ruteng y se caracterizó por una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Según el reporte, el sismo ocurrió a las 11:17:38 a.m., mientras que en tiempo UTC el registro corresponde a las 4:17:38 p.m.

Últimas Noticias

Michele Sensi-Contugi
MUNDO

Jefe de inteligencia de Ecuador, cercano a presidente Noboa, murió en accidente de helicóptero

Mueren 23 personas tras choque de bus en Brasil
MUNDO

Mueren al menos 23 personas tras el choque entre un autobús y un camión en Brasil

El evento tuvo coordenadas de -8,18° de latitud y 120,66° de longitud, según la información disponible sobre el movimiento telúrico.

Indonesia registró cientos de sismos en 24 horas

El terremoto de magnitud 5,5 se presentó en medio de una jornada de elevada actividad sísmica en Indonesia. De acuerdo con Volcano Discovery, sistema de monitoreo de geólogos internacionales, durante las últimas 24 horas se habían registrado 700 sismos de magnitud de hasta 5,5 en el país.

Del total reportado, dos movimientos alcanzaron una magnitud de 5 o superior, mientras que otros 44 tuvieron magnitudes entre 4 y 5.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

Relacionados

Indonesia

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad