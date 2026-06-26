Terremoto de magnitud 6,5 sacude el sur de Filipinas: esto es lo que se sabe

Un fuerte movimiento sísmico se presentó este viernes 26 de junio de 2026 en territorio filipino. De acuerdo con la información oficial publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento alcanzó una magnitud de 6,5 y tuvo su epicentro aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, en el sur del país. El sismo ocurre a menos de tres semanas después de que un fuerte temblor en la misma zona dejara más de 80 muertos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El temblor ocurrió a las 11:34:42 UTC, equivalente a las 6:34 de la mañana, hora local de Colombia. Los análisis realizados por la agencia estadounidense establecieron que el sismo se originó a una profundidad de 52,4 kilómetros, una característica que puede influir en la forma en que las ondas sísmicas son percibidas en distintas regiones. No se emitió ninguna alerta de tsunami.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué se sabe del terremoto ocurrido en el sur de Filipinas?

Jerson Talahig, responsable de rescate de la ciudad de Santa María, dijo a la AFP que no hubo informes inmediatos de víctimas o daños. "Fue bastante fuerte, pero rápido. Vimos cómo temblaban la mesa y algunas de las luces", dijo.



El temblor de magnitud 7,8 que sacudió Mindanao el 8 de junio derribó edificios, provocó deslizamientos de tierra y desplazó a miles de personas en la isla sureña, además de activar alertas de tsunami en toda la región.



El potente terremoto elevó el lecho marino dos metros (6,6 pies) en un largo tramo de la costa, empujando corales previamente sumergidos por encima del agua y extendiendo la línea costera hasta 200 metros en un fenómeno geológico conocido como "elevación costera".

Publicidad

Una serie de fuertes réplicas sacudieron la zona aproximadamente dos horas después del primer terremoto de 7,8, incluyendo un temblor de magnitud 6,5. Hasta el viernes, el terremoto del 8 de junio había causado la muerte de 81 personas y dejado más de 1.300 heridos.

Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico.

Publicidad

La fosa de Cotabato, situada a tan solo 50 kilómetros (31 millas) de la costa del sur de Mindanao, es escenario de frecuente actividad sísmica, incluyendo un "enjambre" de miles de terremotos, en su mayoría pequeños, registrados en enero.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL