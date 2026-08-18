¿Está temblando más en el mundo? Esto explica un experto tras los últimos terremotos

Cuando varios terremotos de magnitud considerable ocurren en distintas partes del mundo en un periodo corto, es natural preguntarse si existe una relación entre ellos. En los últimos días, esta inquietud aumentó tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto y el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Indonesia el 15 de agosto. La cercanía entre ambos eventos llevó a pensar que el planeta podría estar atravesando un periodo de mayor actividad sísmica. Sin embargo, expertos coinciden que se trata principalmente de una percepción y que no hay evidencia de un aumento extraordinario de los terremotos.

La percepción puede explicarse, en parte, por la cantidad de información disponible. Hoy es posible conocer casi en tiempo real los terremotos que ocurren en cualquier lugar del planeta, incluso aquellos que antes pasaban inadvertidos. El catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registra y permite consultar estos eventos por fecha, magnitud y ubicación. Además, los terremotos no se distribuyen de manera uniforme sobre la Tierra. La mayoría ocurre en zonas donde interactúan las placas tectónicas, como el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. ¿Realmente está temblando más en el mundo? La respuesta, según explicó el geólogo y divulgador científico Juan David Rodríguez en Noticias Caracol, es no.

Los registros y el monitoreo de la actividad sísmica no muestran evidencia de que la Tierra esté atravesando actualmente un aumento extraordinario en la ocurrencia de terremotos. "No está temblando más; es un tema de percepción", comenzó diciendo el experto. En el caso de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país es "sísmicamente muy activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país hay 2500 sismos al mes, pero la mayoría no son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos".



La sensación de que hay más terremotos puede ser una "ilusión de frecuencia"

Para Rodríguez, una de las razones por las que actualmente puede parecer que ocurren más terremotos está relacionada con la manera en la cual las personas procesan la información. La percepción puede estar relacionada, entre otros factores, con el desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de la Tierra y con la forma en que el cerebro presta atención a determinados acontecimientos después de que estos adquieren relevancia. "Desafortunadamente, el conocimiento geocientífico no está inmerso ni en la cultura general ni en el sistema educativo, por lo menos con el peso y la especialidad que debería tener para que los fenómenos naturales los podamos comprender, aprender de ellos y convivir con ellos", explicó.



A esto se suma un fenómeno estudiado desde la psicología y las neurociencias conocido como "ilusión de frecuencia". De acuerdo con Rodríguez, cuando hablamos sobre un tema, "nuestro cerebro empieza a estar más atento y comienza a identificar de manera selectiva la información relacionada con aquello en lo que estamos pensando. Ahora estamos hablando de sismos y estamos muy sensibles porque tuvimos terremotos recientes en distintos lugares del planeta. Entonces, nuestra percepción aumenta", señaló. El experto habla también del conocido "sesgo de confirmación"; considera que es "un engaño que el cerebro nos hace al hacernos creer que aumentó la frecuencia", cuando realmente no es así. "El planeta es un sistema con una dinámica terrestre continua que ha existido durante millones de años. Los sismos son permanentes y seguirán ocurriendo durante mucho tiempo", agregó.



¿Los datos muestran que está temblando más?

Para comprobar si existe una diferencia significativa en la cantidad de terremotos registrados, Rodríguez realizó un ejercicio utilizando el sistema de monitoreo del USGS. La consulta tomó como referencia un periodo de un año, entre el 18 de agosto de 2025 y el 18 de agosto de 2026. El resultado mostrado fue de 42 sismos dentro de los parámetros establecidos para la búsqueda. Posteriormente, se realizó la misma consulta para el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 2024 y el 18 de agosto de 2025. En ese caso, el sistema arrojó 37 eventos. Aunque la cifra del segundo periodo es menor, la diferencia - según el experto - no permite afirmar que exista un incremento extraordinario de la actividad sísmica. De hecho, el ejercicio fue utilizado por el experto para explicar que las variaciones de un año a otro hacen parte del comportamiento natural del planeta. "Estamos dentro del mismo orden de magnitud", señaló Rodríguez al comparar los resultados.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) mantiene herramientas de consulta que permiten revisar los terremotos registrados a escala mundial y establecer diferentes filtros para analizar su frecuencia y características.

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El geólogo recordó que los terremotos forman parte de un proceso geológico que ha acompañado al planeta durante millones de años. "Cada región del planeta tiene una configuración geológica particular y los sismos que ocurren en distintas partes responden a esas condiciones". Por eso, que en un periodo relativamente corto se produzcan varios terremotos de magnitud considerable en diferentes lugares del mundo no constituye, por sí solo, una señal de que el planeta esté entrando en una etapa anormal. "En Colombia, por ejemplo, tenemos la placa Sudamericana, la placa de Nazca hacia el occidente y, en la zona norte, la placa del Caribe", interacción de placas que genera la sismicidad en el país. "Si lo miramos en el caso de España, allí interactúan otras placas, como la placa Africana y la placa Euroasiática. En Indonesia, por ejemplo, la placa Euroasiática está interactuando con la placa Australiana", agregó.

Ante la preocupación que puede generar la sucesión de terremotos de gran magnitud, Rodríguez considera que el papel de las geociencias no debería ser alimentar el temor, sino proporcionar herramientas para comprender los fenómenos naturales. "Aunque la ciencia se utiliza a veces para preocupar a la gente o algunos resultados científicos pueden generar preocupación, ese no es el objetivo, y mucho menos en el caso de las geociencias. El objetivo de las geociencias es lograr comprender nuestro planeta con muchísimas implicaciones, pero una de ellas es poder convivir con él, entendiéndolo", afirmó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co