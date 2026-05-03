Testimonio de familia de mujer incinerada en zoológico fue clave para descubrir al responsable

La Policía de Japón detuvo a un hombre acusado de incinerar el cuerpo de su esposa en el zoológico donde trabajaba, informaron las autoridades y medios locales, tras el hallazgo de restos humanos.

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Las autoridades capturaron a Tatsuya Suzuki el jueves 30 de abril por la noche bajo sospecha de que "transportó el cuerpo de la víctima a una instalación turística" en la isla norteña de Hokkaido y "lo destruyó mediante incineración allí", dijo a la AFP un responsable de la policía local.

La víctima, Yui Suzuki, de 33 años, fue identificada por los medios locales como la esposa del acusado, pero la Policía no indicó cómo murió. (Lea también: Japón condena con cárcel a un hombre por hacer 'spoilers' de películas y series)



Detalles del crimen en el zoológico

La investigación comenzó después de que una persona denunciara la desaparición de la mujer desde finales de marzo, afirmó el periódico japonés Yomiuri.



Durante un interrogatorio voluntario, Suzuki declaró que utilizó el incinerador de su empleo -destinado a deshacerse de residuos y animales muertos- para quemar el cuerpo de la mujer "durante unas horas", informaron los medios locales.



Su confesión llevó a la Policía a registrar minuciosamente el incinerador en busca de restos de la mujer, cuyo hallazgo parcial allanó el camino para el arresto de Suzuki, según los medios locales.

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En vida, la esposa llegó a contar a sus familiares que su marido la amenazaba con "quemarte hasta que no quede ni rastro de ti", afirmó la cadena pública NHK, citando fuentes de la investigación.

El macabro caso obligó al zoológico de Asahiyama -popular atracción turística cerrada desde principios del mes pasado como parte de los trabajos de reparación habituales previos a la temporada de verano- a retrasar su reapertura, que coincidía con el periodo de vacaciones conocido en Japón como "semana dorada".

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Este 1 de mayo, el zoológico reanudó sus actividades, con los responsables haciendo reverencias a los visitantes y disculpándose por las molestias ocasionadas.

"El zoológico se encuentra en una situación extremadamente difícil en estos momentos", declaró Hirosuke Imazu, alcalde de la ciudad de Asahikawa, que administra las instalaciones, según NHK. "Pero nos gustaría transformar su apoyo en nuestra energía, y transmitir la belleza de la vida de nuestros animales", añadió.

El zoológico más septentrional de Japón, según el diario Asahi, fue abierto en 1967 y en el pasado año fiscal atrajo a cerca de 1,33 millones de personas.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE