Así fue el último vuelo de la aerolínea Spirit: “Esto se terminó. Gracias por su apoyo”

Luego de más de tres décadas de operación, transportando hasta 850 mil pasajeros semanales en todo el mundo, la aerolínea estadounidense Spirit anunció este 2 de mayo la suspensión de sus operaciones. (Lea también: Cierre de Spirit Airlines: Avianca ofrece vuelos sin costo de tarifa aérea a pasajeros afectados)

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Aerolíneas en todo el mundo se han movilizado para ayudar a los usuarios y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca.

En bancarrota desde agosto de 2025, por segunda vez en menos de un año, y paralizada por el alza vertiginosa del precio del combustible para aviones, Spirit Spirit contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, según sus informes.



La reacción de compañías aéreas

American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022 -Frontier Airlines y JetBlue Airways- anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora.



JetBlue aumentó a su vez sus vuelos desde Fort Lauderdale, Florida.



La mayoría de las aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.

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De acuerdo con una comunicación del secretario de Transporte, Sean Duffy, United, Delta, JetBlue y Southwest, se están ofreciendo precios especiales para los clientes de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos cancelados, para lo que estos deberán proporcionar, como mínimo, el número de confirmación de vuelo y el comprobante de pago.

Cada línea ofreció un tiempo limitado para esa acción.

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Duffy indicó además que para los clientes preocupados por el aumento de precios de los boletos, American Airlines y Delta Air Lines ofrecen tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor demanda.

Allegiant también se comprometió a congelar los precios en las rutas que coinciden a las que volaba Spirit mientras que Frontier les está ofreciendo hasta un 50% de descuento en toda su red hasta el 10 de mayo.

Sean Duffy, aseguró el sábado por la mañana a los pasajeros que los titulares de boletos de Spirit recibirían reembolsos completos, ya que "los fondos se han reservado".



Planes en Colombia para ayudar a pasajeros

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) activó un plan de contingencia para atender a unos 10.000 pasajeros afectados en el país.

Spirit ya comenzó a notificar a los pasajeros afectados por correo electrónico sobre las opciones de reembolso y habilitó también canales presenciales para quienes tengan limitaciones de acceso digital.

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Ante la contingencia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) contactará a otros operadores para evaluar alternativas de apoyo a los pasajeros, en línea con las dinámicas del sector.

La aerolínea colombiana Avianca anunció un plan de protección voluntaria para reubicar sin costo a los viajeros con billetes entre el 2 y el 16 de mayo, mientras que LATAM Airlines indicó que trabaja en una oferta similar para ampliar la capacidad de transporte.



“Dios los bendiga a todos”

A la 1:08 de la madrugada de este sábado, 2 de mayo, aterrizó en Dallas, Estados Unidos, el vuelo NK1833 de la aerolínea Spirit, el último en operar antes del anuncio que marcaría el cierre de esta compañía de bajo costo.

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En su interior, uno de los tripulantes con la voz entrecortada se despidió: “Hemos estado en el aire desde 1983. ¿Cuánto es eso? Cuarenta y tres años. Y, desafortunadamente, esto se terminó. Así que gracias por su apoyo a lo largo de los años. Y hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Vamos. Dios los bendiga a todos”.

Minutos después, Spirit anunció la suspensión de sus operaciones y dijo en un comunicado: “Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros durante muchos años más”.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP