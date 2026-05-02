Trump ve poco probable aceptar nueva propuesta de Irán: “Aún no paga un precio suficientemente alto”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, informó que iba a revisar una nueva propuesta de paz iraní, pero puso en duda sus perspectivas, mientras que un alto oficial militar en Teherán indicó que era "probable" que se reanudaran los combates. (Lea también: Donald Trump declara en una carta al Congreso que las hostilidades en Irán "han terminado")

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El sombrío panorama surgió después de que las agencias de noticias iraníes Tasnim y Fars informaran que Teherán había presentado una propuesta de 14 puntos al mediador Pakistán. Según Tasnim, entre los puntos se incluían el fin del conflicto en todos los frentes y la implementación de un nuevo marco para el crucial estrecho de Ormuz.



¿Se acabará el cese al fuego con Irán?

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que todavía no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

En una breve entrevista con periodistas en West Palm Beach, Florida, se negó a especificar qué podría desencadenar una nueva acción militar contra la república islámica. "Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo, ya veremos", dijo. "Pero es una posibilidad que, sin duda, podría ocurrir", añadió.



La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, se encuentra en suspenso desde el 8 de abril, tras una ronda fallida de conversaciones de paz que tuvo lugar en Pakistán.



Irán dice estar preparado para nuevos ataques

El sábado, Mohammad Jafar Asadi, una figura destacada del mando central del ejército iraní, afirmó que "es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos".



"Las pruebas demuestran que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo", añadió, según la agencia de noticias Fars.

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El viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró a los diplomáticos en Teherán que "a Estados Unidos le corresponde elegir entre la vía diplomática o la continuación de una postura de confrontación". Irán, afirmó, estaba "preparado para ambos caminos".

El portal de noticias estadounidense Axios informó a principios de semana que el enviado de Trump, Steve Witkoff, había pedido que el programa nuclear de Teherán volviera a ponerse sobre la mesa de negociaciones.

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La misión de Irán ante la ONU señaló el enorme arsenal nuclear estadounidense, acusando el sábado a Washington de "comportamiento hipócrita" hacia las ambiciones atómicas de Irán. No existía ninguna "restricción legal sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre y cuando se llevara a cabo bajo la supervisión del OIEA, como fue el caso de Irán", decía el texto, utilizando la abreviatura del organismo de control nuclear de la ONU.

Irán ha mantenido un control absoluto sobre el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra, interrumpiendo importantes flujos de petróleo, gas y fertilizantes hacia la economía mundial, mientras que Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo a los puertos iraníes.

Los precios del petróleo están aproximadamente un 50 por ciento por encima de los niveles anteriores a la guerra. (Lea también: ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo?)

El vicepresidente del parlamento iraní, Ali Nikzad, declaró que, según el proyecto de ley que se está considerando para la gestión de la vía fluvial, el 30 por ciento de los peajes recaudados se destinaría a infraestructura militar y el resto se reservaría para el "desarrollo económico".

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"Gestionar el estrecho de Ormuz es más importante que adquirir armas nucleares", afirmó.

Mientras tanto, los combates continuaron el sábado en el Líbano, donde Israel ha llevado a cabo ataques mortales a pesar de una tregua separada con el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán. El ejército israelí anunció haber atacado decenas de objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano tras las advertencias de evacuación emitidas para nueve aldeas. La Agencia Nacional de Noticias (NNA), controlada por el Estado libanés, informó de tres muertos en los ataques.

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Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques dirigidos contra tropas israelíes. La ofensiva israelí incluyó una en la aldea de Yaroun contra lo que sus militares denominaron un "edificio religioso", que resultó dañado.

La organización benéfica católica francesa L'Oeuvre d'Orient afirmó que las tropas habían "destruido" un convento perteneciente a las Hermanas Salvatorianas, una orden religiosa greco-católica a la que está afiliada la organización.



El costo económico de Irán

En Washington, los legisladores debatían acaloradamente si Trump había incumplido el plazo para solicitar la aprobación del Congreso para la guerra. Los funcionarios del gobierno argumentan que el alto el fuego interrumpió un plazo de 60 días, tras el cual se requeriría la autorización del Congreso, una afirmación que los demócratas de la oposición refutan.

En Irán, el impacto económico de la guerra se está agravando, con una reducción drástica de las exportaciones de petróleo y una inflación que supera el 50 por ciento. "Todos intentan aguantar, pero... se están desmoronando", declaró Amir, un residente de Teherán de 40 años, a un reportero de la AFP que se encontraba fuera del país.

"Todavía no hemos visto muchos efectos económicos porque todos tenían algunos ahorros. Tenían algo de oro y dólares para imprevistos. Cuando se les acaben, las cosas cambiarán", sostuvo.

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AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL