Nace nueva cría de cóndor andino en Colombia: tercer registro en un año en programa de conservación

En la madrugada de este 1 de mayo de 2026, el cielo de los Andes colombianos recibió una noticia que trasciende lo biológico para convertirse en un símbolo de resistencia y vida. A las 2:53 a. m., tras un exhaustivo proceso de eclosión que se prolongó por 60 horas, nació Cattleya, una cría de cóndor andino cuyo nombre rinde homenaje a la orquídea nacional, Cattleya trianae.



Con un peso inicial de 227,9 gramos, esta pequeña ave no solo representa un éxito técnico, sino que inyecta una dosis de optimismo a los esfuerzos por salvar a una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción en el país.

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El nacimiento de Cattleya es el resultado de años de investigación y manejo especializado por parte de la Fundación Parque Jaime Duque, en colaboración con diversos expertos y organizaciones dedicadas a la preservación del "Rey de los Andes". A diferencia de los tres nacimientos registrados en la fundación durante los últimos tres años —Rafiki en 2024, y Wayra y Ámbar en 2025—, Cattleya es fruto de una pareja reproductiva distinta, lo que fortalece la diversidad genética del programa.

Sus progenitores son Katuma, un macho proveniente del Parque de la Conservación de Medellín, y Audrey, una hembra que llegó a Colombia desde un zoológico en Estados Unidos. El camino hacia este nacimiento no fue sencillo; tras varios intentos fallidos y una primera postura que no prosperó, el equipo técnico logró llevar a término el proceso mediante incubación artificial. No obstante, el comportamiento de la pareja ha dado un giro inesperado y prometedor: solo 45 días después de que se extrajera el huevo de Cattleya, Audrey y Katuma realizaron una nueva postura.



Buscan salvar la especie de cóndor, que está en vía de extinción

La situación de la especie sigue siendo crítica. Se estima que solo quedan entre 150 y 200 cóndores en estado silvestre en todo el territorio nacional. Esta fragilidad hace que cada nuevo individuo sea una oportunidad crucial para los programas de repoblamiento y la generación de insumos científicos que guíen las estrategias de conservación.



En este contexto, el Gobierno Nacional ha anunciado la reactivación y actualización del Plan Nacional de Conservación del Cóndor Andino a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un instrumento que no se actualizaba desde 2016. Cattleya llega, pues, en un momento de articulación nacional, recordándonos que el reto es proteger hoy a este símbolo de identidad y equilibrio ecológico para asegurar que su vuelo no desaparezca de nuestros horizontes.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL