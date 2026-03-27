Tiger Woods se vio involucrado en otro accidente de tránsito en Florida: lo que se sabe

La superestrella del golf Tiger Woods se vio involucrada este viernes en otro accidente automovilístico, ocurrido esta vez en el estado de Florida, informaron medios de prensa estadounidenses citando a autoridades locales. Las autoridades no detallaron de forma inmediata el estado de salud de Woods tras el incidente, registrado en Jupiter Island hacia las 2 p.m. hora local en el área donde reside el golfista, informó la cadena ABC.

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La Oficina del Sheriff del condado de Martin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Una conferencia de prensa para ofrecer detalles del percance está programada para las 5 p.m. hora local. El carro del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV.

No es la primera vez que Woods, de 50 años y ganador de quince grandes, sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles, que puso en serio peligro su carrera. Woods trabaja para regresar a la competencia después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.



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AFP