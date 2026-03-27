Murió famosa periodista en un incendio en su casa: sus tres hijos pequeños también fallecieron

Un fatal incendio fue reportado por el Departamento de Bomberos de White Bear Lake, en el estado de Minnesota (EE. UU.) en la madrugada del pasado 21 de marzo. Las autoridades recibieron una llamada de emergencia por un incendio en un vivienda unifamiliar en el que murió la periodista Jessi Hinrichs, reportera de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés). Sus tres hijos pequeños y su perro también fallecieron en la tragedia.



"Los vecinos que llamaron al 911 informaron haber visto fuego saliendo del techo de la casa y que probablemente había personas dentro. Al llegar, los bomberos encontraron la estructura completamente envuelta en llamas e inmediatamente comenzaron las labores de extinción. Posteriormente, lograron localizar a un adulto, tres niños y un perro dentro de la casa. Lamentablemente, todos habían fallecido", se lee en un comunicado del día del incendio, firmado por el jefe de bomberos Greg Peterson.

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Los Departamentos de Bomberos de White Bear Lake, sumados a los de Vadnais Heights, Mahtomedi, Maplewood, Oakdale, North St. Paul y Little Canada, así como los Servicios Médicos de Emergencia de Lakeview y el Departamento de Policía de White Bear Lake, atendieron la emergencia. "Nos solidarizamos con las víctimas de esta tragedia. Solicitamos que nuestra comunidad se una y se apoye mutuamente en estos momentos difíciles", agregaron en el comunicado.



¿Qué se sabe del fatal incendio en el que falleció famosa periodista?

El 23 de marzo, el Departamento de Bomberos de White Bear Lake dieron la primera actualización del grave incendio, pero no revelaron el nombre de las víctimas. "Nos encontramos en las primeras etapas de la investigación, y nuestros hallazgos preliminares no han revelado ninguna evidencia de que el incendio haya sido provocado intencionalmente. La causa del incendio aún está bajo investigación", comentaron.

La llamada de emergencia se dio a las 5:26 a. m. del día 21, identificado en una vivienda ubicada en la cuadra 2100 de la Avenida Richard de la ciudad de White Bear Lake. Finalmente, el 25 de marzo las autoridades confirmaron la identidad de las cuatro víctimas humanas del grave incendio, entre los que se encontraban la periodista Jessi Hinrichs y sus tres hijos pequeños de 8, 6 y 4 años de edad.



"Serán recordados con cariño por su esposo y padre, Mike Hinrichs, y por las comunidades de White Bear Lake y Mahtomedi. Hemos estado en contacto con Mike para brindarle apoyo a él, a su familia y a sus amigos. Nos ha pedido que respetemos su deseo de privacidad mientras atraviesa este difícil momento y su familia y amigos se encuentran en duelo", indicó el cuerpo de bomberos.



El Departamento de Bomberos de White Bear Lake y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota reiteraron que "los hallazgos preliminares no han revelado ninguna evidencia de que el incendio haya sido provocado intencionalmente. La causa oficial y más información se darán a conocer una vez que concluya la investigación".

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“Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey (NHL) envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños”, declaró la NHL en un comunicado. La entidad agregó que “Jessi amaba nuestro deporte y fue una valiosa integrante del equipo de NHL.com durante una década. La extrañaremos muchísimo”.

Por su parte, Bill Price, vicepresidente y editor en jefe de NHL.com, dijo que todo su equipo "está devastado y profundamente apenado por la pérdida de Jessi y sus hijos. El amor de Jessi por su familia y el hockey se reflejaba en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo con nosotros. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. La echaremos mucho de menos”.

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