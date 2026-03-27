El problema de salud que tendría Cilia Flores, esposa de Maduro, según se reveló en audiencia

El jueves 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos hace casi tres meses en un operativo militar adelantado por Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

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Durante la vista, el juez encargado del proceso, Alvin Hellerstein, de 92 años, anotó en varias ocasiones que este es un "caso único" y se mostró crítico con la postura de la Fiscalía, que sostiene que el Ejecutivo debe mantener la facultad de usar las sanciones como herramienta de política exterior.

"El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", afirmó el magistrado, subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.



El semblante de Maduro al ingresar a la sala

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso. (Lea también: Así se veía Nicolás Maduro en segunda audiencia de juicio en Estados Unidos)



Entró en la sala, en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sonriente y dio los "buenos días" a su equipo legal, algo que también hizo Cilia Flores, pero con un semblante más serio.



Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio y se vio a Maduro tomar notas. Mostró una ligera cojera, al igual que hace dos meses, y vestía el uniforme reglamentario de recluso: pantalones y una camiseta de manga de color caqui sobre otra de camiseta de color naranja.

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La defensa del político suramericano argumentó que el Gobierno de EE. UU. está vulnerando la Sexta Enmienda de la Constitución, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa -como pide la Fiscalía- calificándola como una medida "demasiado seria". No obstante, prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero aclaró que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.

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También se habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra. Hellerstein no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo "hablar" que "compartir".



La petición de la defensa de Cilia Flores por su condición de salud

La esposa de Maduro está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se declararon "no culpables" el pasado enero, ocasión en la que Maduro se autodefinió como un "prisionero de guerra".

Este jueves, los abogados también expresaron preocupación por la salud de Flores por un posible padecimiento cardíaco que describieron como un “prolapso de la válvula mitral”, de acuerdo con información publicada por el medio CNN.

Tras esto, solicitó que se le realizará un ecocardiograma, algo que la Fiscalía manifestó que se llevará a cabo.

En su primera comparecencia en enero, la defensa ya había reportado lesiones en las costillas de Cilia Flores, que habría sufrido en medio del operativo para capturarla a ella y a su esposo.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE