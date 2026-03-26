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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fugitivo condenado por homicidio en Colombia fue detenido en España

Fugitivo condenado por homicidio en Colombia fue detenido en España

El hombre había sido sentenciado por un crimen perpetrado en 2009. Sería extraditado.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Fugitivo condenado por homicidio en Colombia fue detenido en España
AFP

La Policía de España informó que capturó en Castellón (este) a un fugitivo de 36 años, del que habían alertado de su alta peligrosidad, condenado a 17 años de prisión por un homicidio doloso cometido en Colombia.

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La investigación comenzó al tener conocimiento las autoridades españolas de una orden internacional de detención emitida a través de Interpol.

¿Qué se sabe del crimen en Colombia?

El fugitivo había sido condenado a una pena de 17 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio doloso cometido en 2009 en Colombia.

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Según las informaciones facilitadas por las autoridades requirentes, el individuo utilizó un arma contundente para cometer el crimen.

Gracias a la colaboración policial internacional, los agentes contaban con información sobre la especial peligrosidad del fugitivo, al que consideraban una persona violenta, propensa a la evasión y que podría ir armado. Asimismo, se barajaba la posibilidad de que se hubiera desplazado por distintos países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluyendo España, con el objetivo de eludir la acción de la justicia.

Finalmente, agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Castellón, que centraron sus investigaciones en la posible presencia del reclamado en ese territorio del levante español, localizaron y detuvieron a este hombre tras numerosas gestiones operativas y de análisis de información. (Lea también: Noelia Castillo ya recibió la eutanasia en España: esto se sabe del procedimiento)

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El detenido, con antecedentes previos, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional española, para continuar los trámites conforme a la normativa vigente y en coordinación con las autoridades colombianas para su posible extradición.

AGENCIA EFE

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