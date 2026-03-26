Mejor amiga de Noelia Castillo, mujer que recibió la eutanasia, no pudo ingresar al hospital

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia después de tres largos años de una batalla judicial que emprendió buscando una muerte digna tras quedar parapléjica en 2022, haber sufrido abusos sexuales y enfrentado enfermedades de salud mental como trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo.

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A nivel mundial, la decisión que finalmente le concedió a Noelia su deseo este jueves causó conmoción. Minutos antes de que el proceso se llevara a cabo, algunos seres queridos de la mujer de 25 años se presentaron a la entrada del hospital en Barcelona para intentar impedirlo.



Amiga de Noelia Castillo reclamó no poder ingresar al hospital

Cabe recordar que durante tres años Noelia Castillo se enfrentó en una batalla judicial a su propio padre, quien se oponía rotundamente a que su hija recibiera la eutanasia. Además de él, otras personas cercanas a la joven de 25 años intentaron cambiar su posición hasta el último momento

A través de redes sociales y la prensa española se conoció que Karla Gutiérrez, una de las mejores amigas de Noelia, intentó ingresar al centro médico para hacer cambiar a Noelia de opinión o para despedirse de ella. En todo caso, no pudo hacer ninguna de las dos porque el personal del hospital se lo impidió.



Los videos muestran a Gutiérrez en la puerta del centro médico intentando ingresar en medio de empujones y gritos al equipo de seguridad. "Es solo un abrazo", reclamaba a toda voz Karla intentando sobreponerse a los guardias, mientras cargaba a su pequeña hija en brazos. A pesar de sus intentos por varios minutos, no consiguió hacer ceder al personal.



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Varias personas la rodearon, incluso algunos pacientes y sus familiares se unieron a sus súplicas, pero nada logró que pudiera entrar antes de que el procedimiento se realizara. "Quería intentar que cambiara de opinión", declaró al medio Okdiario.com tras no conseguir entrar y agregó que "ella ha pasado por mucho, le he dejado una carta a ver si la puede ver".

Cabe recordar que Noelia Castillo vivió gran parte de su infancia en centros tutelados, instituciones de protección para población vulnerable. Karla Gutiérrez señaló que conoció y se hizo amiga de ella en uno de esos centros, por lo que la consideraba su gran amiga de la infancia. "Éramos mejores amigas. La cambiaron de centro y perdí contacto. Quería verla, a ver si cambiaba de opinión o si no, a ver si podía despedirme", expresó.

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La negativa de los funcionarios del centro médico no responde a políticas del mismo o procesos judiciales, sino a la petición que hizo la misma Noelia Castillo al solicitar la eutanasia. La joven de 25 años había manifestado que en el momento del procedimiento no quería estar acompañada por nadie y se despidió de sus seres queridos antes.

Ante esta solicitud, en los pasillos de la clínica había un exclusivo operativo policial que impedía el paso a cualquier persona externa al círculo habilitado por el contrato de eutanasia, una medida que garantizaría la privacidad y el cumplimiento de la voluntad de la paciente.

Por ahora, se desconoce si Noelia Castillo logró leer la carta de su amiga de la infancia antes de que la eutanasia fuera llevada a cabo. A pesar de los intentos de Karla y del padre de la mujer de 25 años, se confirmó en horas de la tarde que el procedimiento se llevó a cabo.

La asociación Abogados Cristianos, la cual defendía al padre de la joven, manifestó que intentó hasta el último momento parar el procedimiento, y publicó el siguiente mensaje en X: “Ya se ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz”.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL