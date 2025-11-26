En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, EE. UU.: dos agentes de Guardia Nacional asesinados

Tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, EE. UU.: dos agentes de Guardia Nacional asesinados

Un sospechoso fue detenido y su estado es crítico. Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de la capital estadounidense, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

