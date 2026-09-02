Cirugía histórica: extirpan tumor cerebral con ayuda de IA por primera vez en el mundo

Un hombre en el Reino Unido se ha convertido en la primera persona del mundo a la que se le extirpa un tumor cerebral con el uso de inteligencia artificial (IA) en tiempo real durante una intervención para salvarle la vista. Los cirujanos del Hospital Universitario de Londres revelaron que el paciente se arriesgaba a perder la vista de no ser intervenido pronto.



Así fue la primera cirugía cerebral con IA

Rhys Hibbert, de 48 años y padre de dos hijos, podría haber quedado ciego si no hubiera sido sometido a esta operación revolucionaria, llevada a cabo por cirujanos del hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, informaron médicos del hospital University College London.

La herramienta de IA analizó la transmisión de vídeo de la operación en tiempo real y asesoró a los cirujanos sobre cómo evitar vasos sanguíneos y nervios cerebrales cruciales, pero ocultos, lo que les permitió extirpar de forma segura la mayor parte del tumor.

El tumor no canceroso que le detectaron a Hibbert hace unos años crecía en la glándula pituitaria, situada en la base del cráneo. Esta glándula produce hormonas vitales que intervienen en procesos como el crecimiento, el metabolismo y la regulación de la presión arterial y la temperatura, pero un aspecto crucial es que está cerca de los nervios ópticos que controlan la visión.



A medida que el tumor de Hibbert comenzó a presionar los nervios ópticos, su visión periférica se vio reducida. "Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, veo absolutamente el beneficio. No tenemos señales de tráfico que nos guíen dentro de la cabeza", señaló el paciente a la BBC.



El hombre indicó que hasta hace 18 meses, llevaba una vida normal y gozaba de buena salud. De hecho, a diario solía caminar más de 3 km y, precisamente, en medio de una de esas caminatas fue que su salud colapsó de un momento a otro cuando perdió el conocimiento y empezó a convulsionar en la carretera. Los médicos le realizaron una tomografía cerebral que reveló que tenía un tumor benigno de 11 mm en el cerebro.

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Hibbert en un principio no requirió cirugía y siguió con su vida, mientras los médicos le hacían seguimiento al tumor y a las afectaciones en el paciente. Con el paso de lo días el hombre comenzó a tropezarse con las cosas, se sentía muy fatigado y mareado. "Aunque mucha gente me ofreció ayuda amablemente, uno no quiere ser una carga para los demás", señaló.

Fue en ese momento en el que los médicos determinaron que el tumor estaba creciendo y que Hibbert requería de una cirugía cerebral pronto, antes de que esto afectara por completo su visión. Los profesionales de la salud le hablaron de la opción de que esta cirugía se realizara utilizando una herramienta IA en la que han estado trabajando y él aceptó ser el primer paciente en el que se probara.

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El hospital llevaba tiempo utilizando esta tecnología como herramienta de investigación, pero esta operación marcó la primera vez que se empleaba en un paciente. Hibbert, residente en el condado inglés de Bedfordshire, afirmó que la recuperación avanzó de manera positiva y que ya tuvo oportunidad de volver a trabajar. "Si los pacientes no están dispuestos a participar en la investigación, ¿cómo van a aprender los médicos y cómo puede progresar la medicina?", destacó el hombre.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co