Influencer embarazada murió tras brutal ataque: investigación dice que la quemaron viva

Hay conmoción internacional ante la muerte de una influencer de 28 años luego de ser víctima de un ataque con fuego. Tras dos meses luchando por su vida en un hospital, la mujer que además estaba embrazada, falleció el pasado 26 de agosto y las autoridades están en búsqueda de los responsables.

La víctima era Manjeet Kaur, una popular creadora de contenido de India, quien contaba con una comunidad de más de 140 mil seguidores gracias a su contenido sobre estilo de vida, belleza y música. Además, era madre de un niño de siete años.



¿Qué le ocurrió a la influencer?

The Indian Express reveló recientemente los detalles que la investigación arrojó sobre la muerte de la influencer y la denuncia que interpuso la madre de la misma cuando desapareció. Los hechos señalan que Manjeet salió de su casa a mediados el pasado 3 de julio en la madrugada para cumplir una cita que le colocaron dos conocidos en el sector 34 de Chandigarh; la próxima vez que su familia sabría algo de ella sería cuando fue hallada con quemaduras en todo su cuerpo.

Los investigadores han señalado que la influencer fue obligada por los sujetos, identificados como Shubini y Pinda, a subirse a un vehículo y la llevaron a Morinda, en Punjab. Aunque todavía se desconocen los detalles de los hechos, se sabe que Manjeet resultó atada a un árbol y prendida en fuego, así la encontró una amiga que llegó al sitio y, como pudo, apagó al fuego y la trasladó al hospital más cercano.



En primera medida, la creadora de contenido fue atendida en Morinda, pero luego la trasladaron al Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica (PGIMER), en Mohali. Un portavoz del centro hospitalario señaló que la influencer llegó a la UCI de Quemados tras presentar quemaduras de entre el 40 y el 45% de su cuerpo. Un primer informe atribuyó el fuego a una fuga de una bombona de gas petroquímico, pero genera dudas que la influencer se encontrara en el lugar atada a un árbol.



Luego de 54 días hospitalizada y luchan por su vida, los médicos confirmaron que Manjeet Kaur falleció el pasado 26 de agosto ante la gravedad de las quemaduras, que empezaron a afectar su salud y el funcionamiento de órganos vitales. Detallaron que a lo largo de esos días, la influencer logró recuperar la conciencia en diferentes momentos, pero su cuerpo no resistió.

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Tras su muerte, llegó la noticia más desoladora para los seguidores de la creadora de contenido. Fue a través de la autopsia que se confirmó que Manjeet tenía siete meses de embarazo, una noticia que conmovió a su comunidad y generó mayor indignación a nivel internacional.

A la indignación se suma la denuncia que presentó Kanta Devi, madre de la creadora de contenido, contra Shubini y Pinda por el presunto secuestro y asesinato de su hija. Los exámenes realizados a Manjeet señalaron que, además de las quemaduras, la mujer de 28 años habría sido agredida físicamente antes de ser quemada viva en Morinda. La madre también reclamó que la policía de Kharar Sadar nunca acudió a la UCI a tomar el testimonio de su hija en los momentos en los que estuvo consciente.

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La familia de la creadora de contenido también señaló a un tercer hombre, identificado como Rinku, como un posible responsable de la muerte. Señalaron que el sujeto se negó a casarse con Manjeet Kaur y la habría estado presionando para que abortara el bebé que venía en camino.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co