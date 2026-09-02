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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump propone en pleno conflicto cambiar nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump"

Donald Trump propone en pleno conflicto cambiar nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump"

Irán bloqueó la vía marítima, crucial para el tránsito del petróleo mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra.

Por: AFP
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Trump dice que EE. UU. será el "guardián" del estrecho de Ormuz e Irán responde con advertencia
Donald Trump.
Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump", en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio. Irán bloqueó la vía marítima, crucial para el tránsito del petróleo mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra.

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"Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como el propio Estados Unidos, será más 'sexy' que nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

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Hace una semana Trump ordenó rebautizar el lago Ontario como "Lago América", en medio de la guerra comercial con Canadá por la imposición de aranceles. El mandatario también había hecho lo mismo con el golfo de México, al que ahora denomina "Golfo de América, apenas asumió su segundo mandato en enero de 2025. Ni México ni Canadá han aceptado los cambios.

En las últimas semanas, Trump ha insistido repetidamente en su amenaza de reivindicar la soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Incluso publicó un mapa que mostraba la vía marítima como un "nuevo territorio estadounidense".

Los precios del petróleo han vuelto a subir después de que Estados Unidos lanzó nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz el martes, en respuesta, según Trump, a nuevos intentos de Irán por sembrar minas.

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AFP

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