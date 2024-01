Neste domingo (28), um avião caiu na zona rural de Itapeva, no sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Ainda de acordo com as autoridades, a aeronave se desintegrou no ar antes da queda e há uma criança entre os… pic.twitter.com/IE7PmRmUKZ