Marco Rubio habló sobre Gustavo Petro, Venezuela y el asesinato de Miguel Uribe Turbay: esto dijo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó este martes de "bastante errático" al presidente de Colombia Gustavo Petro, en una entrevista con la radio WABC. "Estamos muy preocupados por Colombia", declaró. "Por desgracia, el actual presidente de Colombia, ese tal Petro, es, en nuestra opinión, alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo", afirmó, según la traducción de la entrevista compartida por el Departamento de Estado.

"Y eso es un problema porque hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad. Nadie les hace frente", se quejó Rubio. Recordó que a principios de la década de 1990 Colombia "era básicamente un Estado fallido" y "luchó muy duro para recuperar el país de las manos de los carteles".

"Solo pensar que pueda retroceder debido a la violencia política o la violencia relacionada con las drogas o cualquier otra cosa es desgarrador", insistió el jefe de la diplomacia estadounidense cuando le preguntaron por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado durante un mitin. "En un mitin. Y aún queda un año", afirmó Rubio sobre Uribe Turbay.

En rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informó este martes que el número dos de la diplomacia estadounidense, Christopher Landau, viajará a Colombia para asistir al funeral del senador. "Nos entristece profundamente la trágica muerte del senador", cuyas "contribuciones al futuro democrático de Colombia (...) perdurarán e inspirarán a las generaciones futuras", dijo.



Petro habla sobre Landau

Cabe mencionar que, durante la ceremonia de ascenso de generales del Ejército Nacional en la Escuela General Francisco de Paula Santander este martes, el presidente Petro afirmó: "Dice el subsecretario de Estado (de Estados Unidos) que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no igual que ellos. El señor (Christopher) Landau debe pronunciarse. Dice que el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica".

Petro se refirió a un pronunciamiento de Landau durante una entrevista que este sostuvo con el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., en la que anunció su viaje a Colombia. "Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato", afirmó Landau en esa charla, y agregó: "Entonces esto es terrible, el senador (Miguel Uribe Turbay) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

