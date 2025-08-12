"Están juntos para siempre": 'Influencers' mueren en un accidente en las montañas de Canadá

La comunidad de aficionados al todoterreno está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, una pareja de la ciudad de Nanaimo, Columbia Británica, que había cultivado una enorme audiencia mundial a través de su canal de YouTube, 'Toyota World Runners', con más de 200 mil seguidores en su cuenta principal y otros 75 mil en su cuenta de Instagram.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Matthew y Stacey, conocidos por documentar sus extensas aventuras todoterreno y la transformación de vehículos, murieron el 7 de agosto de 2025, según confirmaron sus familias, amigos y los equipos de rescate. Este trágico suceso ha puesto un fin doloroso a una historia de amor y aventura que inspiró a miles de seguidores.

“Los perdimos trágicamente en un accidente fuera de carretera el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban”, declaró Colleen Tourout, madre de Stacey. El fatal accidente ocurrió por la noche, alrededor de las 7:30 p.m. hora local. Los equipos de Búsqueda y Rescate de Kaslo (SAR) recibieron una llamada de emergencia por un incidente de vehículo todoterreno en una carretera forestal, de acuerdo con el sistema de medios públicos canadiense, CBC.

Publicidad

El lugar del suceso se ubicaba al norte del valle, en dirección a la remota localidad de Trout Lake, dentro de la región de West Kootenay, en el interior de Columbia Británica. Mark Jennings-Bates, un gerente de Kaslo SAR, destacó la eficiencia con la que sus equipos lograron llegar al lugar, a pesar de la distancia y la dificultad del terreno, gracias a la precisión de la ubicación proporcionada.

Al llegar, los rescatistas encontraron a una de las personas sin signos vitales, mientras que la otra fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente falleció poco después. Aunque la causa exacta del accidente no ha sido determinada, se sospecha que una pérdida de control en el terreno accidentado pudo haber sido un factor determinante. Por el momento, no se sabe si la pareja estaba filmando sus aventuras en el momento de la tragedia.



¿De qué trataba su contenido?

Matthew y Stacey compartían sus viajes por Columbia Británica y otras partes del mundo, incluyendo Colombia entre octubre del 2023 y enero del 2024, donde visitaron ciudades como Cartagena, Medellín, Manizales y lugares emblemáticos como el Valle del Cocora, el desierto de la Tatacoa y el páramo de Sumapaz. También, publicaban el proceso de arreglo y mejora de sus vehículos y casas rodantes. Una de sus hazañas más destacadas fue la construcción del "primer Land Cruiser Chinook del mundo en 100 días", un vehículo que fusiona la carrocería de una caravana Toyota Chinook con un Toyota Land Cruiser para crear una casa rodante todoterreno única.

Publicidad

En la descripción de su canal, la pareja expresaba su misión de documentar sus viajes, incluido el plan de recorrer la carretera Panamericana, y de inspirar a otros a buscar la aventura y el crecimiento personal, creando una comunidad de "buscadores de lo desconocido". Matthew y Stacey, que se habían comprometido en abril de 2024, habían publicado su última actualización en Instagram tan solo seis días antes del accidente, compartiendo su disfrute del verano en la Isla de Vancouver.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de dolor y homenajes. Colleen Tourout publicó un emotivo mensaje en redes sociales, recordando que la pareja "está junta para siempre, como siempre supimos". También la comunidad off-road ha manifestado su conmoción. Colin Stuart, quien maneja el canal "Dirt Theory", reveló que estuvo con la pareja en el momento del accidente y que hizo "todo lo que estuvo en su poder para salvarlos", describiendo esos momentos como "las 20 horas más difíciles que he vivido". Otro creador de contenido, Shaun de 'The Story Till Now', lamentó que la pérdida de Matthew y Stacey es "enorme para nuestra comunidad todoterreno, sus amigos, su familia y el mundo", recordando haber hablado con Matthew el día antes del accidente sobre planes para un futuro encuentro.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL