¿Cómo murió la influencer Hannah Moody, que desapareció mientras hacía senderismo?

La muerte de la influencer Hannah Moody ha conmocionado a sus miles de seguidores en redes sociales. Aunque su deceso se dio en mayo pasado, su historia ha vuelto a ocupar los titulares de varios medios de comunicación; tanto así, que el lunes 11 de agosto se hizo una publicación en su cuenta de Instagram confirmando que la joven de 31 años había fallecido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Tenía un gran corazón. Hacía cualquier cosa por hacer sonreír a un extraño. Gozaba con la naturaleza y por estar a la intemperie, además de su relación con Dios”, a quien mencionaba en sus posts, declaró una de sus amigas al medio 12News.



Desapareció haciendo un recorrido que ya había realizado varias veces

Hannah Moody se dirigió al sendero Gateway Trailhead, en la Reserva McDowell Sonoran de Scottsdale, en Arizona, Estados Unidos. El 18 de mayo hizo su última publicación. Sin embargo, no volvió a responder las llamadas y sus allegados se comunicaron con las autoridades para reportar su desaparición el 21 de ese mes.

“Los oficiales de Scottsdale respondieron a la pista donde fue vista por última vez y localizaron su vehículo todavía en el estacionamiento. Los esfuerzos para contactar con ella por teléfono o rastrear su teléfono móvil no tuvieron éxito. Los oficiales comenzaron los esfuerzos de búsqueda a pie, con drones y asistencia de un helicóptero del Departamento de Policía de Phoenix. Los esfuerzos de búsqueda de Hannah continuaron durante aproximadamente cuatro horas y media hasta alrededor de las 11:30 p.m., cuando se canceló la búsqueda por la noche”, indicó el Departamento de Policía en un comunicado.

Publicidad

“Los esfuerzos de búsqueda se retomaron la mañana del 22 de mayo, con más de 20 oficiales en bicicletas, a pie, con drones y con la ayuda del equipo de búsqueda y rescate de la oficina del sheriff del condado de Maricopa y la unidad aérea. Otras personas aparecieron y ayudaron con los esfuerzos de búsqueda también. La Unidad Aérea del Sheriff del Condado de Maricopa localizó el cuerpo de Hannah alrededor de las 12:05 p.m., a unas 600 yardas fuera del camino”, agregó el texto.



¿Cuáles fueron las causas de la muerte?

El Departamento de Policía de Scottsdale indicó que al hallar a la influencer, en su cuerpo no había signos de violencia o golpes.

Su mamá declaró días después al medio Arizona’s Family, que suponían que la muerte de Hannah Moody se había producido por el calor, dado que el día de superación la temperatura alcanzó los 39 grados centígrados.

Publicidad

A finales de junio pasado, la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa informó que la joven de 31 años murió por exposición al calor ambiental y la causa de su deceso fue accidental, recalcando que en los exámenes toxicológicos no había rastros de "etanol, drogas de abuso analizadas ni ciertos medicamentos terapéuticos".

Indicó, además, que había señales "de descomposición" y "abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores".

Este 11 de agosto, desde su cuenta de Instagram, sus allegados publicaron un mensaje en el que se lee: “Para los seguidores de Hannah que quizás no se hayan enterado, Hannah partió al Cielo con su amado el pasado mayo. Murió haciendo lo que adoraba: escalar las montañas de Arizona. Sepan que todos ustedes eran preciosos y amados por ella, y que nada desearía más que cada uno de ustedes encontrara a Jesús y conociera su gran bondad y amor por ustedes. Extrañamos muchísimo a Hannah, pero sabemos que está en un lugar tan hermoso que esta tierra palidece en comparación. Descansa en su paz, querida; nos vemos en el otro lado”.

Publicación del 11 de agosto de 2025 en la cuenta de Hannah Moody - Cuenta de Instagram @itshanrose

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co