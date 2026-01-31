Turista fue atacada por un leopardo de las nieves tras tomarse una fotografía con el felino

Una turista resultó herida tras ser atacada por un leopardo de las nieves en una zona montañosa del noroeste de China, luego de intentar tomarse una fotografía con el animal mientras practicaba esquí fuera de pista.



El hecho, ocurrido en las inmediaciones de la ciudad turística de Koktokay, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, quedó registrado en imágenes que circulan en redes sociales y generaron preocupación por la interacción imprudente entre personas y fauna silvestre.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recogidos por medios locales, la mujer se encontraba regresando a su hotel cuando observó al leopardo de las nieves en una zona boscosa cercana. El animal, considerado uno de los grandes felinos más solitarios y esquivos del mundo, permanecía aparentemente tranquilo.

En ese momento, la turista decidió acercarse con su teléfono móvil para tomarse una 'selfie', sin prever el riesgo que implicaba aproximarse a un depredador salvaje en su hábitat natural. La mujer logró la fotografía, la cuál muestra a la mujer sonriendo, con el felino a escasa distancia, segundos antes de que ocurriera el lamentable ataque.



Poco después de capturar la imagen, el leopardo se abalanzó sobre ella, causándole heridas en el rostro y la cabeza, según relataron testigos que se encontraban en el lugar. Videos posteriores muestran al animal sentado cerca de la víctima, mientras varias personas observaban con evidente conmoción la escena.



La rápida intervención de un instructor de esquí fue determinante para evitar consecuencias más graves. De acuerdo con los testimonios, el instructor logró ahuyentar al leopardo agitando sus bastones, lo que permitió que otros transeúntes se acercaran y auxiliaran a la mujer, trasladándola a un lugar seguro.

Posteriormente, fue llevada a un centro médico para recibir atención especializada. El Hospital Popular del Condado de Fuyun confirmó que la víctima se encontraba estable y fuera de peligro, pese a las lesiones sufridas. El personal médico indicó que la atención oportuna fue clave para evitar un desenlace fatal.

Las autoridades locales también precisaron que el casco de esquí que llevaba puesto la mujer ayudó a reducir la gravedad de las heridas en la cabeza.

Las autoridades forestales y de seguridad informaron que, en los días previos al incidente, se había detectado actividad recurrente de leopardos de las nieves en la zona de Keketuohai y el valle de Gem. Por esta razón, se habían emitido advertencias dirigidas a turistas y visitantes, en las que se alertaba sobre la presencia del animal y se recomendaba no detenerse, no acercarse para tomar fotografías y evitar caminar en solitario.

Uno de los avisos difundidos señalaba: “Recientemente, se ha detectado actividad de leopardo de las nieves en el valle de Gem, Keketuohai. Los leopardos de las nieves son grandes depredadores. Al pasar por esta zona, por favor muévase con rapidez y no se demore. No salga de su vehículo ni se acerque a tomar fotografías”.

Tras el ataque, se activaron de inmediato los protocolos de rescate y seguridad, funcionarios forestales, policías y autoridades municipales incrementaron las patrullas en áreas turísticas y reiteraron el llamado a mantener distancia de los animales salvajes.

Además, se informó que días después se registró la aparición de "otro" leopardo de las nieves en un cercado cercano, donde murieron aproximadamente 35 ovejas. El animal fue capturado por especialistas y trasladado al Centro de Rescate de Vida Silvestre del Condado de Fuyun.

Según los informes técnicos, el ejemplar capturado sería el mismo involucrado en el ataque a la turista. Se trata de un leopardo subadulto, de aproximadamente dos años, cuya capacidad de supervivencia independiente en invierno es limitada.

Expertos explicaron que la espesa nieve en zonas montañosas dificulta la caza, lo que puede llevar a estos animales a acercarse a áreas con presencia humana en busca de alimento.

China alberga cerca del 60 % de la población mundial de leopardos de las nieves ( entre 2000 y 2500 felinos). La especie está protegida a nivel nacional y catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Aunque se trata de grandes depredadores, los ataques a humanos son extremadamente raros y, por lo general, ocurren en contextos de provocación o contacto cercano. Las autoridades reiteraron que este tipo de incidentes subraya la importancia de respetar las normas de seguridad en zonas naturales y de evitar la interacción directa con animales silvestres, tanto para proteger la vida humana como la conservación de especies en riesgo.

