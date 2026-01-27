En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
ECUADOR
CENTRO DEMOCRÁTICO
ESPAÑA
SALVO BASILE
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Arrestan a mujer tras video viral que muestra a su hijo de un año cayendo de un carro en movimiento

Arrestan a mujer tras video viral que muestra a su hijo de un año cayendo de un carro en movimiento

La madre del niño fue arrestada después de que fuera identificada en un video viral por las autoridades de una ciudad de Estados Unidos. El menor de edad se ve cayendo de un carro en movimiento y quedar a poca distancia de donde pasan los vehículos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
Arrestan a mujer tras video viral que muestra a su hijo de un año cayendo de un carro en movimiento
Imagen de referencia.
Getty

Una madre fue arrestada en el estado de California, en Estados Unidos, después de que su hijo de poco más de año y medio se cayera de su camioneta mientras daba una curva en la ciudad de Fullerton al sur del estado, en un incidente captado en video. El peligros hecho ocurrió el pasado martes 20 de enero.

Se trata de Jacqueline Marie Hernández, de 35 años, quien fue detenida bajo sospecha de maltrato infantil, según reportó la policía de Fullerton. El video muestra cómo la puerta delantera del pasajero se abre cuando la camioneta da un giro a la izquierda en una calle de Fullerton, en el sur de California, y el pequeño cae al asfalto.

¿Qué se ve en el video viral?

La camioneta se detiene bruscamente, lo que obliga al conductor de un sedán, que viajaba detrás, a frenar de golpe y detenerse muy cerca del bebé. Las imágenes muestran a una mujer que sale de la camioneta rápidamente, recoge al niño y regresa a su vehículo para seguir su camino.

Lea: Plataforma de transmisiones es investigada tras muerte en directo de streamer y creador de contenido

El video que se viralizó y el testimonio de una persona que presenció el incidente ocurrido el pasado 20 de enero sirvieron a las autoridades para dar con el paradero de Hernández. La policía informó de que el niño de 19 meses fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento relacionado con la caída, pero se espera que se recupere. Las autoridades no aclararon las causas de la caída del pequeño.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

