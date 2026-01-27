El escándalo de colombiano en avión en Florida cuando estaba siendo deportado: lo enviaron a prisión

Un proceso de deportación que debía ser rutinario terminó en un incidente de vandalismo y cargos criminales en el estado de Florida. Eduardo José Restrepo Caballero, un joven de 27 años originario de Barranquilla, fue detenido y enviado a una cárcel de los Estados Unidos tras protagonizar un violento episodio a bordo de una aeronave comercial en la que iba a ser trasladado hacia Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, cuando Restrepo Caballero se encontraba bajo la custodia de las autoridades de inmigración. El barranquillero ya estaba a bordo de un avión de la aerolínea Spirit Airlines listo para despegar; sin embargo, minutos antes de iniciar el vuelo, el sujeto ingresó al baño trasero de la aeronave y comenzó a causar destrozos.



Según el informe policial, el joven destruyó los paneles de las paredes del baño y derramó un líquido desconocido en el piso, provocando el caos entre la tripulación y los pasajeros. Ante la gravedad del sabotaje y la conducta del detenido, el piloto se vio obligado a abortar la salida y regresar de inmediato a la puerta de embarque para que las autoridades locales pudieran intervenir y proceder con su detención formal.



(Detalles: Los pasaportes más poderosos del mundo: revelan listado actualizado para 2026)

Publicidad

Luis Victoria, abogado de inmigración, explicó que el colombiano podría enfrentarse a una pena mayor a los 5 años de prisión. Las implicaciones legales para Restrepo Caballero son sumamente serias. Actualmente, el colombiano enfrenta cargos penales por delitos graves de daños criminales y conducta desordenada.

Estos delitos, además, no solo se juzgan bajo las leyes del estado de Florida, sino también bajo la estricta ley federal de los Estados Unidos debido al entorno en el que se cometieron.

Publicidad

Además del tiempo en prisión, este incidente ha tenido un impacto definitivo en su estatus migratorio. Expertos señalan que, si bien en otros casos de deportación es posible solicitar perdones tras cierto tiempo, la naturaleza violenta de estos hechos ha eliminado cualquier posibilidad de que el barranquillero regrese legalmente a los Estados Unidos algún día. Por ahora, Restrepo Caballero permanece bajo retención migratoria mientras se procesan los cargos criminales en su contra.

NOTICIAS CARACOL

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.