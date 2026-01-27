En vivo
POLÍTICA  / Petro dice que Estados Unidos debe devolver a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Petro dice que Estados Unidos debe devolver a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

El presidente colombiano criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario venezolano.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 27 de ene, 2026
Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Colprensa y AFP

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

"Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense", dijo Petro en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que "bombardear a Caracas la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro" sino contra el país.

Noticia en desarrollo.

EFE

