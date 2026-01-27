Regulación extraordinaria de migrantes en España: así puede saber si puede aplicar a la medida

El Consejo de Ministros español inició a tramitar un decreto de regulación extraordinaria de migrantes, que podría beneficiar a unas 500.000 personas, según la portavoz del gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones. Fuentes de ese organismo indicaron que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente en España.

Lo anterior debido a que, según el centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo, y ya se sitúa en 840.000 personas. Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91% del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000). Las cifras de nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) son significativamente menores.

Ahora bien, al tramitarse como un real decreto, el Ejecutivo español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria. El anuncio de estas regularizaciones destinadas a apoyar la economía nacional, que goza de un buen momento de acuerdo con las cifras macroeconómicas, se produjo tras una reunión entre el gobierno y su aliado de extrema izquierda, Podemos, que acogió con satisfacción la medida.



¿Quiénes serán beneficiados de la regulación extraordinaria de migrantes en España?

Según la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, la medida implica "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia". Los beneficiarios serán regularizados y podrán "trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en televisión pública.



La regularización extraordinaria de personas migrantes en España también dará permiso de residencia también a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025. Esta era una demanda de muchas entidades sociales después de que la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo el año pasado, perjudicase a muchos peticionarios de protección internacional al complicar su acceso al arraigo.



¿Cómo podrá beneficiarse de la regulación extraordinaria de migrantes?

Los migrantes que cumplan las condiciones podrán tramitar la regulación con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.



Las tramitaciones se podrán iniciar a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio, detalló el gobierno español. El plazo de tramitación será como máximo de tres meses, pero únicamente con la admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Una vez aprobada, la autorización inicial será de permiso de residencia con permiso de trabajo, válida para todo el país y en cualquier sector. Tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería.

Cabe resaltar que este plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España. No obstante, varios sindicatos policiales españoles advirtieron del riesgo de colapso en las unidades de Extranjería por la regularización "masiva" de inmigrantes irregulares. Además, indican que no han explicado cómo va a "garantizarse la seguridad" o con qué "medios reales" se pretende llevar a cabo la medida.

*Con información de EFE y AFP