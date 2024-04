Menor de 13 años falleció luego de recibir una golpiza en el colegio

Un lamentable caso de abuso escolar conmocionó a la ciudadanía de San Pablo, Brasil. Un joven de 13 años fue víctima de una golpiza supuestamente por parte de otros dos estudiantes de su colegio. Tuvo que ser llevado de urgencia al hospital por un fuerte dolor en la espalda, fue dejado en cuidados intensivos una semana, pero murió el pasado martes, 16 de abril de 2024.



Según medios brasileros, el joven, identificado como Carlos Teixeira, fue agredido por dos estudiantes que lo golpearon y le saltaron en la espalda. Al ser llevado al hospital, según el reporte de los médicos, su dolor era por el exceso de peso que recibió su espalda. Se pudo tratar de una fractura o se le pudo aplastar la vértebra de la columna cervical.

El papá de Carlos contó a detalle las agresiones que sufrió su hijo el pasado 9 de abril. ”A los chicos que lastimaron a mi hijo, que me acosaron, los perdono desde el fondo de mi corazón. No quiero ningún daño, ni sangre por sangre. Pero quiero justicia, lo que le pasó a mi hijo hoy podría pasarle a otros niños mañana. Esto es lo que me está matando”, fueron las palabras del padre de la víctima en entrevista con TV Tribuna.

“Quiero justicia dentro de la ley. En cuanto a la escuela, quiero que los directores y profesores que vieron los ataques también sean castigados. Esto no ocurrió ahora, sino hace mucho tiempo”, sentenció el hombre.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de San Pablo dijo que el caso ya está en manos de la primera división policial de Praia Grande y fue catalogado como “muerte sospechosa”. Se espera que medidas tomarán las autoridades frente a la institución y los menores involucrados.