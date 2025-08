Mujer fue hallada muerta en lujoso yate en Estados Unidos: crimen ocurrió en exclusivo club náutico

Una mujer fue hallada muerta a bordo de un yate en Montauk, condado de Suffolk, en Nueva York, Estados Unidos, la madrugada del martes 5 de agosto. El cuerpo fue encontrado en una embarcación que habría sido atracado al muelle cerca del exclusivo club náutico conocido como 'Montauk Yacht Club', lo que desató una investigación por parte de las autoridades del condado.

De acuerdo con New York Post, la policía recibió un reporte a las 4:00 de la mañana sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en un bote ubicado cerca de Star Island Road, en la zona turística de los Hamptons. El departamento envió detectives al lugar. Por lo pronto, según dijo un portavoz al medio citado, “la causa y la forma de la muerte de la mujer aún no se han determinado”. Hasta ese momento, la identidad de la víctima no había sido revelada oficialmente.

Sin embargo, FOX 5 New York informó que la mujer fue reconocida como Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, residente de Manhattan. Ese medio también señaló que la llamada a emergencias fue realizada por un hombre que reportó a una mujer inconsciente en un barco atracado en el Montauk Yacht Club. La víctima fue declarada muerta poco después de la llegada de la policía, cerca de la medianoche del martes.

Según un comunicado conocido por FOX 5, “la investigación preliminar y el examen no fueron concluyentes respecto a la causa de la muerte, que será determinada por una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk”. Se precisó, al respecto, que el caso está siendo investigado por los detectives del Escuadrón de Homicidios del condado.



¿Qué respondió el club Montauk Yach? Las pistas detrás de la muerte

El diario local Greater Long Island se comunicó con un gerente del exclusivo club náutico donde se realizó el hallazgo y este respondió tajante que "es una investigación en curso". Del tema, el hombre, quien se identificó como uno de los líderes de la empresa y se negó a dar su nombre, agregó: "Nos mantienen al margen por ahora”.

Por su parte, CBS News reveló que el cuerpo fue hallado en un yate de entre 15 y 18 metros atracado en Star Island Road, “cerca del exclusivo Montauk Yacht Club". Según una fuente citada por ese medio, los investigadores están indagando si la causa de la muerte pudo estar relacionada con drogas, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

En un comunicado compartido con varios medios, incluido New York Post y CBS News, un portavoz del Montauk Yacht Club declaró: “Nos entristece enterarnos del trágico incidente. Nuestro equipo está cooperando con las autoridades en la investigación en curso y mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal. No tenemos más comentarios por el momento”.

Se debe destacar que Montauk es un destino turístico frente al mar en Long Island, conocido por sus mansiones y su vida veraniega de lujo entre los estadounidenses. Fundado en 1928 por Carl Fisher, el Montauk Yacht Club ha sido frecuentado históricamente por figuras como JP Morgan, Vincent Astor, Harold Vanderbilt y Charles Lindbergh, según indica su sitio web. El club fue vendido a Safe Harbor Marinas en 2022.

Un residente de la zona le indicó a New York Post que "este es el último lugar en Montauk donde uno esperaría un incidente. El club náutico es el lugar más familiar que se pueda imaginar”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si la mujer era huésped del Montauk Yacht Club ni cuánto tiempo llevaba el barco atracado en el lugar. También se desconoce cuánto tiempo llevaba la mujer muerta a bordo del yate.

La policía del condado de Suffolk no ha entregado información adicional sobre posibles responsables ni ha confirmado si hay indicios de crimen. El caso sigue bajo investigación por parte de los detectives de homicidios, a la espera del resultado de la autopsia. El Montauk Yacht Club, según datos de CBS News, ocupa 16 acres, es decir, casi 7 hectáreas de terreno frente al mar en Star Island y es considerado uno de los complejos turísticos más destacados del East End de Long Island.

Por ahora, la muerte de Martha Nolan-O'Slatarra continúa siendo un caso abierto. La información oficial permanece limitada, y las autoridades han reiterado que se trata de una “investigación en curso”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.