Actriz de The Walking Dead falleció a los 33 años, tras luchar contra cáncer raro

Kelley Mack, actriz estadounidense reconocida por su papel como Addy en la novena temporada de 'The Walking Dead', falleció el pasado 2 de agosto en Cincinnati, Estados Unidos, tras una valiente batalla contra un poderoso tumor cerebral tipo glioma del sistema nervioso central. Tenía solo 33 años.

Como Addy en la temporada 9 de 'The Walking Dead' (2018‑2019), Kelley capturó la atención de seguidores del género zombie por su personaje convincente y emotivo. También apareció en 'Delicate Arch' (horror-comedia) y realizó trabajos de doblaje, incluido el personaje de Gwen Stacy en producciones promocionales de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.



Noticia de la muerte de Kelley Mack

La familia compartió la desgarradora noticia en Instagram, aunque falleció el pasado sábado, la familia esperó para comunicar el fallecimiento hasta este martes 5 de agosto. "Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir. Kelley falleció pacíficamente con su amada madre Kristen y la firme tía Karen presentes".

Afirmaron que ella sigue visitándolos simbólicamente en forma de mariposas y anunciaron un homenaje en Ohio el 16 de agosto. "La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar. Ella querría que todos ustedes supieran lo mucho que ella los ama", escribieron en la publicación que en cuestión de horas se hizo tendencia y conmovió a los millones de seguidores de 'The Walking Dead'.

Compañeros de elenco, colegas y seguidores inundaron las redes con mensajes de profundo pesar y cariño: "Era una chica tan especial. Mi corazón está destrozado".

¿Qué enfermedad tenía Kelley Mack, actriz de The Walking Dead?

En septiembre del año pasado, a la actriz se le diagnosticó un glioma difuso de línea media, un tipo de tumor cerebral agresivo que afecta funciones motoras y sensoriales. Tras una cirugía para biopsia, Mack perdió movilidad en la pierna derecha y parte de la izquierda, usando silla de ruedas y caminador durante su recuperación.

A pesar de la adversidad, continuó compartiendo en redes cada pequeño logro, como subir escaleras con ayuda, demostrando una determinación admirable.

¿Quién era Kelley Mack?

Nacida como Kelley Lynne Klebenow el 10 de julio de 1992 en Cincinnati, Mack descubrió su pasión por el cine desde pequeña. Tras graduarse en Cinematografía en Chapman University en 2014, construyó una carrera sólida con más de 35 créditos como actriz y cinco como productora.

Su carrera incluyó papeles memorables en series como 'Chicago Med', '9-1-1' y thrillers psicológicos como 'Broadcast Signal Intrusion'. También participó en el éxito 'Universal' (junio de 2025), en el que actuó y ejerció como productora ejecutiva.

Kelley Mack deja tras de sí un legado artístico significativo, una voz que comenzó a construirse muy joven y que alcanzó resonancia mundial a través de series cultas del cine y la televisión. Su energía, talento y conexión con el público la convirtieron en un faro de inspiración. Mientras se espera el homenaje en Ohio, su legado permanece vivo en sus actuaciones, producciones y en el profundo cariño de quienes la conocieron y admiraron.

