Venezolanos afirman que ley contra el odio fue hecha para "silenciar y censurar"

Desde Bucaramanga, ciudadanos venezolanos aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro aplica de “manera conveniente” la ley contra el odio, una medida que se inventó la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en la que se dicta que todo el que hable mal del presidente va tras las rejas.

La ley constitucional, que fue creada desde el 8 de noviembre de 2017 bajo el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Nicolás Maduro, asegura en su gaceta que su objetivo es erradicar y prevenir toda forma de hostigamiento, violencia o discriminación para preservar la paz en el país fronterizo, una intención que ponen en duda los venezolanos que han migrado a Colombia.

Ejemplo de ello es Luis Núñez, un profesor venezolano de Física de la Universidad Industrial de Santander, quien dijo que esta “es una ley hecha a la medida para reprimir, para silenciar, para censurar y generar autocensura de los ciudadanos”.

Por su parte, el también docente Héctor Rago manifestó que “no sé si otros países tienen esta ley, leyes similares; lo que sí sé es el uso que se le puede dar a una ley. Se me ocurre citar que un cuchillo en manos de un artista, de un escultor, puede dar origen a una bella escultura, pero en manos de un asesino, va a autorizar el mismo instrumento para degollar”.

Sus posturas tienen en común que consideran “amañada la aplicación de la ley” porque solo han sido sancionados, hasta con 20 años de prisión, opositores del Gobierno actual.

Núñez indicó que “lo paradójico es que tú tienes programa por la televisora del Estado o como el programa que tiene Diosdado Cabello, que es con el mazo dando un título, puede ser más violento y este incita al odio permanentemente cuando te dice que va a joder a quienes estén protestando”.

Rago complementó que “cuando Maduro dice: ‘Habrá un baño de sangre si no ganó la elección’, ¿no está incitando al odio? ¿Se le va a aplicar la ley a él? Cuando Diosdado Cabello dice: ‘Ganamos y punto. No entregaremos las actas’, está haciendo un acto de odio, está poniéndose al margen de la ley, pero no le van a aplicar la falta”.

Y no solo desde Bucaramanga se han pronunciado, también en Bogotá. Gisaela Serrano, la representante de venezolanos en Colombia, explicó que “la ley contra el odio es un mecanismo de represión establecido por el régimen venezolano con el fin de dividir, de atacar, reprimir y causar miedo para que las personas no se expresen, para que las personas no puedan tener derecho a la libertad”.

La ley contra el odio fue criticada recién entró en vigencia total por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque era de carácter discrecional y motivaba a la censura con sanciones desproporcionadas.

