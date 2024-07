Venezolanos que no pudieron pasar la frontera para votar lloran de la impotencia

La frontera colombo-venezolana tiene más restricciones que de costumbre. A las vallas que superan los 3 metros se sumó una tanqueta de la guardia del vecino país. El cierre de fronteras con dos días de anticipación tomó de sorpresa a los venezolanos.

Los viajeros recibieron la prohibición con dolor e indignación: “Yo vivo en San Cristóbal, estoy a un paso de ver a mi mamá, a mis hermanos. Es muy triste ser venezolana. Estoy en un país donde me ayudan y voy a la frontera, a la puerta de mi país, y me dicen que no puedo entrar”.

Hay quienes saben que ya no podrán llegar, pero se resisten a marcharse: “No dejan pasar al pueblo porque vamos a votar. Ellos lo que están demostrándole a la comunidad internacional es eso. Yo no me regreso, quiero ver a mi madre”.

Capturas previas a los comicios

Seis hombres con planes para "dejar sin electricidad" siete regiones del occidente de Venezuela, en vísperas de las elecciones presidenciales de este domingo, fueron detenidos en las últimas horas cuando estaban "ingresando" a una instalación del sistema eléctrico, informó el gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), Freddy Bernal.

De los seis sujetos, cuatro son venezolanos y dos colombianos -presuntos paramilitares-, según el funcionario, quien explicó a través de X que estos "terroristas" pretendían "desmantelar" una subestación eléctrica en Táchira para generar "un efecto cascada" en otras instalaciones y, de esta manera, "dejar sin electricidad" a esta región, así como a Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Zulia y Yaracuy.

"Hemos dado un golpe certero al terrorismo, querían dañar la paz de los venezolanos", dijo el gobernador, quien llamó a los ciudadanos a "ir, con absoluta tranquilidad", a los centros electorales este domingo.

Bernal compartió un video que muestra a los seis detenidos de espaldas y el material que, según el funcionario, iba a ser utilizado para el desmantelamiento de la subestación.

Desde el pasado miércoles, más de 388.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad del Estado fueron desplegados en los 335 municipios de Venezuela para resguardar la seguridad del proceso electoral.

Por otra parte, desde el viernes se mantiene "el cierre para el desplazamiento fronterizo de personas, así como el paso de vehículos" en los accesos que unen Venezuela con los países vecinos Colombia y Brasil, y se aplica un "estricto control" en aduanas y entradas aéreas y marítimas.

La medida comenzó a aplicarse a las 00:01 hora local del viernes (4:01 GMT del mismo día) y se extenderá hasta las 8:00 (12:00 GMT) del próximo lunes.

