Venezuela prende la Navidad lanzando fuegos artificiales en Helicoide, centro de tortura del régimen

Nicolás Maduro adelantó las fiestas a partir del 1 de octubre, lo que, afirma, es "una tradición" del chavismo en favor del "derecho sagrado a la felicidad".

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 2 de oct, 2025
Venezuela prende la Navidad lanzando fuegos artificiales en Helicoide, centro de tortura del régimen
AFP/Captura de pantalla

