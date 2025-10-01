En vivo
MUNDO
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video de militares de Venezuela realizando un simulacro de ataque armado, ante “amenaza” de EE. UU.

Video de militares de Venezuela realizando un simulacro de ataque armado, ante “amenaza” de EE. UU.

Las maniobras del régimen de Venezuela son "un desperdicio de dinero y de tiempo", señalan expertos. Estados Unidos también ha exhibido en redes sus operaciones en aguas del Caribe.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 1 de oct, 2025
AFP/Captura de pantalla

