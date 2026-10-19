Video | Avión se incendió cuando se preparaba para despegar en Perú: pasajeros fueron evacuados

Lo que pretendía ser un viaje tranquilo se vio repentinamente interrumpido por una emergencia registrada en un avión de Latam Airlines en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, luego de que, tal y como lo reportaron usuarios de redes sociales, comenzara a incendiarse una de las alas de la aeronave.



Los hechos quedaron captados en video y generó preocupación entre los pasajeros. El incidente ocurrió durante la mañana de este lunes, 19 de octubre, cuando la aeronave se preparaba para despegar con destino a Piura. La aerolinea confirmó que la situación fue controlada y los pasajeros recibieron asistencia de la aerolínea.

Las imágenes tomadas desde adentro y fuera del avión, muestran una de las alas del avión mientras aparentemente se quema, en medio de la emergencia. El incidente se presentó antes del despegue, por lo que la compañía activó el desembarque preventivo de todas las personas que se encontraban a bordo.



¿Qué pasó con el avión de Latam en Lima?

Según informó el Canal N de Perú, a través de un comunicado, Latam Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima-Piura, presentó un evento técnico imprevisto antes de iniciar el despegue.

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“Por este motivo, se determinó el desembarque preventivo de todos los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad”, señaló la compañía.



La aerolínea también indicó que sus equipos estaban brindando asistencia a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos lo antes posible.



Por ahora, las circunstancias que provocaron el incidente serán objeto de una evaluación técnica, de acuerdo con los procedimientos correspondientes. En su comunicado, Latam Airlines Perú lamentó los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso con la seguridad aérea.

BREAKING: LATAM A320 engine catches on fire while departing Lima Jorge Chavez International Airport, Peru.



In a statement the airline said " an unforeseen technical event occurred before takeoff, and for this reason the preventive disembarkation of all passengers was determined,… pic.twitter.com/bIRlOPf4Wm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 19, 2026

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El Aeropuerto Jorge Chávez se pronunció

Por medio de su cuenta oficial en X y confirmó que la emergencia había sido controlada. “En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos”, informó la terminal aérea.

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La administración del aeropuerto también señaló que la emergencia involucró uno de los vuelos de Latam Airlines Perú y que los pasajeros fueron atendidos por la respectiva compañía. Ahora las autoridades deberán determinar qué sucedió.