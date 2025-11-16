En vivo
Video| Bebé de 2 años cae al vacío de un ascensor y su padre se lanza para rescatarlo

El menor de edad salió ileso tras el incidente. Ahora las autoridades investigan el fallo en la estructura para determinar responsabilidades. Esto dijo su papá.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2025
El menor esta a salvo en compañía de sus padres -
Captura de pantalla

