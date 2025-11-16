Video| Bebé de 2 años cae al vacío de un ascensor y su padre se lanza para rescatarlo

Los ascensores son una de las herramientas más importantes del siglo XXI. Hoy en día facilitan la movilidad de millones de personas, especialmente de quienes tienen alguna discapacidad o dificultades para subir escaleras. Sin embargo, en este caso, aquello que está diseñado para dar seguridad se convirtió en un momento aterrador, cuando un ascensor se transformó en el escenario de la peor pesadilla para una familia.



En un edificio de apartamentos en Voronezh, Rusia, un bebé de tan solo dos años cayó por el agujero del ascensor luego de apoyar sus manos sobre la puerta, que cedió inesperadamente. Lo que iba a ser una simple rutina cotidiana para una familia se convirtió en segundos en una escena de desesperación absoluta. Sus padres, testigos principales del accidente, quedaron impactados al ver cómo el panel metálico se abrió.



Un heroico rescate

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad muestran al niño, abrigado y con gorro, acercándose inocentemente al ascensor, cuando ocurre el accidente, la reacción instintiva del padre fue lanzarse detrás de él sin pensarlo. “Inmediatamente salté tras él”, expresó el padre, según el diario The Sun.

Según el testimonio del padre, Alexey, la caída ocurrió tan rápido que, aunque intentó sujetarlo de inmediato, no pudo alcanzar al pequeño Matvey. La angustia aumentó cuando Alexey se arrojó al hueco del ascensor con el temor de que la cabina pudiera descender en cualquier momento. Su esposa, desesperada, alumbró con la linterna del teléfono para intentar guiarlo y permitirle localizar al niño.

El silencio del edificio se rompió por los gritos desesperados. Por fortuna, en ese momento, varios vecinos que escucharon el estruendo y los gritos se acercaron corriendo y actuaron con rapidez, detuvieron el ascensor en el tercer piso, evitando que la cabina descendiera y provocara una tragedia mayor. "Tuvimos suerte de que los vecinos oyeran el ruido", admitió el padre de familia.



El pequeño cayó a una altura de aproximadamente 1,8 metros y evitó impactar con unas puntas metálicas que se encontraban en la base del hueco. Cuando Alexey logró acercarse a él, comprobó que su hijo estaba consciente, aunque asustado por la situación.

Tras rescatar heroicamente al bebé, lo colocó nuevamente en una posición segura para poder entregarlo a su esposa, quien lo esperaba en la parte superior del hueco y lo recibió en brazos. Minutos después, la familia se trasladó rápidamente a un hospital para verificar el estado del niño. "Gracias a Dios nuestro hijo está bien. Salió ileso, con solo un susto y algunos moretones en la cabeza y la espalda", dijo el papá.

Pese al impacto de la caída, sus padres lo describen como un verdadero milagro, pero una situación muy aterradora. "Mi hijo se salvó de un milagro, cayó sano y salvo", expresó su padre.



La insólita situación será investigada por las autoridades

El padre del menor de edad expresó su indignación sobre el estado de los ascensores del edificio. Según relató, ambos ascensores han presentado múltiples fallas y casi nunca están en funcionamiento. Agregó que a pesar de tener un año, los ascensores solo han operado dos meses. “Cuando funcionan, da miedo montarlos: hay ruido, crujidos y chirridos. Un ascensor nuevo no debería funcionar así”, declaró admitiendo que la situación se pudo haber evitado.

Por su parte, según informó el medio del Reino Unido, el Comité de Investigación ruso abrió una investigación formal para determinar las responsabilidades del incidente, analizar el funcionamiento del ascensor y verificar si existió negligencia por parte de la administración o de la empresa encargada de su mantenimiento.

Mientras tanto, el pequeño Matvey ya se encuentra en casa y, según su padre, “se ha calmado”. Aunque el episodio dejó a toda la familia con un profundo shock, los padres agradecen que su hijo haya sobrevivido a un accidente que, en otras circunstancias, podría haber tenido un desenlace fatal.

