Habrá segunda vuelta de elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4 % de los sufragios escrutados. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,3 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, queda en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.



Los sondeos dan por ganador en segunda vuelta a Kast, un abogado de 59 años, que compite por tercera vez.



Los grandes perdedores de la jornada son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Publicidad

Matthei fue la primera en salir a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, dijo que felicitará a Kast en persona, aunque se resistió a pedir públicamente su apoyo. "Vamos al comando de Kast para saludarle como corresponde", dijo Matthei, que ha protagonizado fricciones con Kast durante la campaña.

Kaiser, el diputado libertario representa a una nueva extrema derecha "sin complejos" y pinochetista, también salió a felicitar a Kast y dijo que su nuevo partido "es una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional".

Publicidad

"Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos, como Partido Nacional Libertario somos un partido de palabra y lo vamos a respaldar en segunda vuelta", indicó el candidato, que varios sondeos colocan empatado o incluso por encima de Kast.

Desde una declaración pública en el palacio La Moneda, el presidente Gabriel Boric felicitó a Jara y a Kast y les pidió "un debate con altura de miras de cara al balotaje, pensando siempre en lo mejor para Chile".

"Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días", agregó Boric, mientras que el país volverá a las urnas el 14 de diciembre para elegir al nuevo mandatario.



Elecciones legislativas en Chile

Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Publicidad

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.