Habrá segunda vuelta de elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Habrá segunda vuelta de elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Más de 15 millones de ciudadanos eligieron entre ocho candidatos que aspiraban a reemplazar a Gabriel Boric en marzo de 2026. También eligieron a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputarán la Presidencia de Chile -
AFP

