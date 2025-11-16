En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Otra supuesta narcolancha fue destruida por Estados Unidos cuando se movilizaba por el Pacífico

Otra supuesta narcolancha fue destruida por Estados Unidos cuando se movilizaba por el Pacífico

Tres presuntos narcoterroristas murieron en el nuevo ataque, reportado poco después de que se anunciara que el portaaviones USS Gerald Ford ya había entrado en aguas del Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Comando Sur de EE. UU.

