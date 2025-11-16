Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, sería designado organización terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó a través de su red social de X que el Cartel de los Soles, grupo que según el país norteamericano es liderado por Nicolás Maduro, sería designado organización terrorista internacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En su mensaje, Rubio indicó que el Departamento de Estado “tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO)”, reiterando que es “dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro”.

El secretario sostuvo que dicho grupo ilegal “ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por y con otras FTOs designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.



Noticia en desarrollo.