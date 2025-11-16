En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Elecciones Chile 2025: histórica jornada electoral con más de 3.400 centros de votación habilitados

Elecciones Chile 2025: histórica jornada electoral con más de 3.400 centros de votación habilitados

En caso de que no se elija presidente este 16 de noviembre, los próximos comicios tendrán lugar en diciembre. Hay multa para quienes no asistan a votar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Elecciones Chile 2025: histórica jornada electoral con más de 3.400 centros de votación habilitados
Elecciones Chile 2025: histórica jornada electoral con más de 3.400 centros de votación habilitados -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad